1 травня Росія влаштувала комплексну ракенто–дронову атаку по енергетичній інфраструктурі у 5–ти областях України.

Шоста масована атака РФ по енергооб’єктах України за 3 місяці

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі росіяни знову обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, атаки зазнали енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

За словами міністра, наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Пізніше очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив, що сьогодні зранку ворожою ракетою було уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури регіону.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

В Укренерго також підтвердили атаку по енергооб'єктах України цієї ночі.

Там зазначили, що з березня це вже шоста масована ракетно-дронова атака Росії проти цивільної енергетичної інфраструктури.

За даними Укренерго, на енергооб'єктах у п'яти областях є пошкодження обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу ДСНС.

Крім того, у ДТЕК заявили, що під час нічого обстрілу під атаку потрапили дві теплоелектростанції компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки, — додали у ДТЕК. Поширити

На Вінничині після удару РФ спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Через падіння уламків збитого "Шахеда" у Вінницькій області сталася пожежа.

Близько 02:17, у Вінниці чули звуки вибухів. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 00:39

Інформацію підтвердив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури Всі служби працюють Сергій Борзов Голова Вінницької ОВА

Попередньо, постраждалих немає.