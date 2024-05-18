Росія атакувала два обʼєкти української енергетики
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала два обʼєкти української енергетики

енергетика
Джерело:  Укренерго

Російські окупанти в ніч на 18 травня атакували два об'єкти енергетики в Україні. Один з них у Полтавській області.

РФ атакувала два обʼєкти енергетичної інфраструктури

"Укренерго" повідомило, що були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами енергетиків, через нічний обстріл споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Голова Полтавська ОВА уточнив, російські безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів регіону.

Що відомо про атаку дронів РФ на Україну 18 травня

Уночі 18 травня окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Як згодом стало відомо, російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Зокрема, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

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