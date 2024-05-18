Росія атакувала два обʼєкти української енергетики

Російські окупанти в ніч на 18 травня атакували два об'єкти енергетики в Україні. Один з них у Полтавській області.

РФ атакувала два обʼєкти енергетичної інфраструктури

"Укренерго" повідомило, що були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами енергетиків, через нічний обстріл споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Голова Полтавська ОВА уточнив, російські безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів регіону.

Що відомо про атаку дронів РФ на Україну 18 травня

Уночі 18 травня окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Як згодом стало відомо, російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Минулося без постраждалих.