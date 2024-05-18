Россия атаковала два объекта украинской энергетики

Российские оккупанты в ночь на 18 мая атаковали два объекта энергетики в Украине. Один из них в Полтавской области.

РФ атаковала два объекта энергетической инфраструктуры

"Укрэнерго" сообщило, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах. В результате атаки никто не пострадал.

По словам энергетиков, из-за ночного обстрела потребители не обесточивались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Глава Полтавской ОВА уточнил, российские беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов региона.

Что известно об атаке дронов РФ на Украину 18 мая

Ночью 18 мая оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России.

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

Как стало известно, российские дроны повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Прошло без пострадавших.