По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, потепление улучшит ситуацию с потреблением электроэнергии в Украине, однако не будет способствовать восстановлению поврежденных мощностей электростанций.
Могут ли в Украине прекратиться отключение света в ближайшее время
Он подчеркнул, что с наступлением лета и жаркой погоды украинцы начнут массово использовать кондиционеры.
Как узнать график отключения света в своем регионе
В настоящее время по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за критического состояния энергосистемы и дефицита мощностей.
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