В Укрэнерго назвали условие отмены отключений света
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго назвали условие отмены отключений света

Владимир Кудрицкий
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Источник:  РБК Украина

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, потепление улучшит ситуацию с потреблением электроэнергии в Украине, однако не будет способствовать восстановлению поврежденных мощностей электростанций.

Могут ли в Украине прекратиться отключение света в ближайшее время

Надеюсь, с потеплением мы сможем не прибегать к отключениям. Но это при отсутствии российских обстрелов, риск которых остается очень высоким. Также нужно понимать, что впереди лето. Поэтому в жаркие дни, когда потребление вырастет, возможен дефицит в энергосистеме. Мы будем применять все инструменты для его покрытия, — отметил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что с наступлением лета и жаркой погоды украинцы начнут массово использовать кондиционеры.

При значительном увеличении потребления летом на фоне возобновления энергетики после российских атак и энергетики готовящих объекты к новому отопительному сезону возможен дефицит в энергосистеме. Если он будет столь значительным, что у нас не будет достаточно инструментов для его покрытия, придется применять ограничения потребления, — предупредил руководитель НЭК "Укрэнерго".

Как узнать график отключения света в своем регионе

В настоящее время по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за критического состояния энергосистемы и дефицита мощностей.

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