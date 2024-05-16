Надеюсь, с потеплением мы сможем не прибегать к отключениям. Но это при отсутствии российских обстрелов, риск которых остается очень высоким. Также нужно понимать, что впереди лето. Поэтому в жаркие дни, когда потребление вырастет, возможен дефицит в энергосистеме. Мы будем применять все инструменты для его покрытия, — отметил Кудрицкий.