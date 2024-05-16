Отключение света в Украине может продолжаться до августа
Категория
Украина
Дата публикации

Отключение света в Украине может продолжаться до августа

Свет
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Источник:  Укринформ

О ситуации в энергетике рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Зима будет "неотвратимо тяжелой"

По словам Юрия Бойко, такие ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода.

С понижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.

Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов, - сказал Бойко.

В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации.

Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды.

Он подчеркнул, что зима будет "неотвратимо тяжелой" и шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет. И избежать дефицита в энергосистеме зимой не удастся даже в теплую погоду.

Укрэнерго предупредило об отключении света по Украине

В энергосистеме Украины из-за похолодания значительный дефицит. Во всех регионах Украины для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО).

Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работа энергосистемы более безопасной, говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Найти все необходимые данные о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Что важно понимать, что главной причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

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