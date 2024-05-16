О ситуации в энергетике рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.
Зима будет "неотвратимо тяжелой"
По словам Юрия Бойко, такие ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода.
С понижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.
В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации.
Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды.
Он подчеркнул, что зима будет "неотвратимо тяжелой" и шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет. И избежать дефицита в энергосистеме зимой не удастся даже в теплую погоду.
Укрэнерго предупредило об отключении света по Украине
В энергосистеме Украины из-за похолодания значительный дефицит. Во всех регионах Украины для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО).
Кроме того, отмечено, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.
Найти все необходимые данные о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Что важно понимать, что главной причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-