В Кривом Роге выключили свет во всем городе. Что происходит

Кривой Рог перешел на генераторы, работающие на объектах критической инфраструктуры.

Кривой Рог полностью без электричества: что известно

В Кривом Роге вечером 15 апреля введены аварийные отключения света. Инфраструктура города переведена на работу на генераторах.

Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.

Энергетики произвели аварийное отключение света фактически по всему Кривому Рогу. Поэтому работа больниц и критической инфраструктуры переведена на генераторы. Александр Вилкул Городской голова Кривого Рога

Напоминаю, что в городе 213 Пунктов несокрушимости, где все есть. Энергетики обещают восстановление через несколько часов. Поделиться

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил об обесточивании из-за непогоды некоторых населенных пунктов области.

Вниманию жителей области. Прошу сохранять спокойствие. Это только гром… Все службы на местах. Энергетики уже приступили к работе. Поделиться

По данным местных СМИ, света в Кривом Роге нет, начиная с 19:00 15 апреля. Как стало известно, аварийное отключение введено из-за плохих погодных условий.

Отключение света в Саксаганском, Терновском и Покровском районах города по адресу:

микрорайон Юбилейный,

микрорайон Солнечный,

микрорайон Горняцкий,

улица Быкова,

улица Екатериновская,

микрорайон 4,5,7 Заречный,

улица Генерала Радиевского,

проспект 200-г. Кривого Рога,

улица Спасская,

улица Содружества.

Ранее из-за непогоды аварийные отключения света ввели в Днепре.

Погода в Украине

В Украине в ближайшую неделю ожидается похолодание и кратковременные дожди, иногда с грозами.

Как рассказали синоптики, в ближайшие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди кое-где с грозами. В частности, во вторник, 16 апреля, в Карпатах и Прикарпатье местами возможны значительные дожди. А вот 16-17 апреля на юге, в среду и на востоке страны преимущественно без осадков. Поделиться

Температура в южной и юго-восточной части ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-29 градусов тепла, 18 апреля 19-24 градусов тепла.