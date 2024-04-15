В Кривом Роге выключили свет во всем городе. Что происходит

Кривой Рог перешел на генераторы, работающие на объектах критической инфраструктуры.
Кривой Рог полностью без электричества: что известно
В Кривом Роге вечером 15 апреля введены аварийные отключения света. Инфраструктура города переведена на работу на генераторах.
Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил об обесточивании из-за непогоды некоторых населенных пунктов области.
По данным местных СМИ, света в Кривом Роге нет, начиная с 19:00 15 апреля. Как стало известно, аварийное отключение введено из-за плохих погодных условий.
Отключение света в Саксаганском, Терновском и Покровском районах города по адресу:
микрорайон Юбилейный,
микрорайон Солнечный,
микрорайон Горняцкий,
улица Быкова,
улица Екатериновская,
микрорайон 4,5,7 Заречный,
улица Генерала Радиевского,
проспект 200-г. Кривого Рога,
улица Спасская,
улица Содружества.
Ранее из-за непогоды аварийные отключения света ввели в Днепре.
Погода в Украине
В Украине в ближайшую неделю ожидается похолодание и кратковременные дожди, иногда с грозами.
Температура в южной и юго-восточной части ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-29 градусов тепла, 18 апреля 19-24 градусов тепла.
На остальной территории страны ночью 4-11 градусов, а днем 16 апреля 15-22 градуса, в течение 17-18 апреля снижение дневной температуры до 7-14 градусов, на высокогорье Карпат до 0 градусов.
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