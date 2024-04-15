У Кривому Розі вимкнули світло у всьому місті. Що відбувається

Кривий Ріг перейшов на генератори, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури.
Кривий Ріг — повністю без електрики: що відомо
У Кривому Розі ввечері 15 квітня введено аварійні відключення світла. Інфраструктура міста переведена на роботу на генераторах.
Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив про знеструмлення через негоду деяких населених пунктів області.
За даними місцевих ЗМІ, світла у Кривому Розі немає, починаючи з 19:00 15 квітня. Як стало відомо, аварійне відключення введено через погані погодні умови.
Відключення світла у Саксаганському, Тернівському та Покровському районах міста за адресами:
мікрорайон Ювілейний,
мікрорайон Сонячний,
мікрорайон Гірницький,
вулиця Бикова,
вулиця Катеринівська,
мікрорайон 4,5,7 Зарічний,
вулиця Генерала Радієвського,
проспект 200-р. Кривого Рогу,
вулиця Спаська,
вулиця Співдружності.
Раніше через негоду аварійні відключення світла запровадили у Дніпрі.
Погода в Україні
В Україні найближчим тижнем очікується похолодання та короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-29 градусів тепла, 18 квітня 19-24 градусів тепла.
На решті території країни вночі 4-11 градусів, а вдень 16 квітня 15-22 градусів, протягом 17-18 квітня зниження денної температури до 7-14 градусів, на високогір'ї Карпат до 0 градусів.
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