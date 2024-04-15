У Кривому Розі вимкнули світло у всьому місті. Що відбувається

Кривий Ріг перейшов на генератори, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

Кривий Ріг — повністю без електрики: що відомо

У Кривому Розі ввечері 15 квітня введено аварійні відключення світла. Інфраструктура міста переведена на роботу на генераторах.

Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул.

Енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому Кривому Рогу. Через це робота лікарень та критичної інфраструктури переведена на генератори. Олександр Вілкул Міський голова Кривого Рогу

Нагадую, що в місті 213 Пунктів незламності, де все є. Енергетики обіцяють відновлення за декілька годин. Поширити

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив про знеструмлення через негоду деяких населених пунктів області.

До уваги мешканців області. Прошу зберігати спокій. Це тільки грім... Всі служби на місцях. Енергетики вже приступили до роботи. Поширити

За даними місцевих ЗМІ, світла у Кривому Розі немає, починаючи з 19:00 15 квітня. Як стало відомо, аварійне відключення введено через погані погодні умови.

Відключення світла у Саксаганському, Тернівському та Покровському районах міста за адресами:

мікрорайон Ювілейний,

мікрорайон Сонячний,

мікрорайон Гірницький,

вулиця Бикова,

вулиця Катеринівська,

мікрорайон 4,5,7 Зарічний,

вулиця Генерала Радієвського,

проспект 200-р. Кривого Рогу,

вулиця Спаська,

вулиця Співдружності.

Раніше через негоду аварійні відключення світла запровадили у Дніпрі.

Погода в Україні

В Україні найближчим тижнем очікується похолодання та короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Як розповіли синоптики, в найближчі три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами. Зокрема у вівторок, 16 квітня, в Карпатах та на Прикарпатті місцями можливі значні дощі. А ось 16-17 квітня на півдні, в середу і на сході країни переважно без опадів. Поширити

Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-29 градусів тепла, 18 квітня 19-24 градусів тепла.