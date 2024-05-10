Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. В Кабмине этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.
В Украине прогнозируется значительный дефицит электроэнергии
Замминистра энергетики Светлана Гринчук заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. В Кабмине этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.
По словам Светланы Гринчук, решение о повышении тарифов на свет еще не принято.
Однако чиновница не исключает, что правительству, вероятно, придется на это пойти, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.
Ситуация в украинской энергосистеме
В этом году РФ активизировала атаки на украинскую энергосистему. Глава МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия уже повредила половину украинской энергетической инфраструктуры.
Во время последних атак оккупанты ударили по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Враг обстрелял три украинских ТЭС и повредил объект "Укрэнерго"
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