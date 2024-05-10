Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. В Кабмине этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

В Украине прогнозируется значительный дефицит электроэнергии

Замминистра энергетики Светлана Гринчук заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. В Кабмине этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Мы обсуждаем, в том числе, повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и что будет предоставлена ​​в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа, – подчеркнула Гринчук. Поделиться

По словам Светланы Гринчук, решение о повышении тарифов на свет еще не принято.

Однако чиновница не исключает, что правительству, вероятно, придется на это пойти, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

Сейчас, к сожалению, с имеющимися повреждениями прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовые потребители. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой, - подытожила замминистра. Поделиться

Ситуация в украинской энергосистеме

В этом году РФ активизировала атаки на украинскую энергосистему. Глава МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия уже повредила половину украинской энергетической инфраструктуры.

Во время последних атак оккупанты ударили по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Враг обстрелял три украинских ТЭС и повредил объект "Укрэнерго"