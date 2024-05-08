Стоит ли украинцам готовиться к отключениям света — объяснение энергетиков
Категория
Украина
Дата публикации

Стоит ли украинцам готовиться к отключениям света — объяснение энергетиков

Отключения света в Украине
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Источник:  online.ua

Гендиректор энергетической компании "YASNO" Сергей Коваленко отметил, что "Укрэнерго" в условиях дефицита мощностей электроэнергии ограничивает потребление для промышленности и бизнеса, однако ограничения в любой момент могут затронуть и бытовые потребители.

Как украинцам избежать ограничений на потребление электроэнергии в собственном регионе

Коваленко отметил, что сейчас ситуация в энергосистеме в результате последних атак преступной армии РФ очень сложна.

По его словам, ограничение потребления электроэнергии началось с бизнеса и промышленных предприятий.

Он подчеркнул, что если операторы локальных сетей поймут, что одним лишь ограничением для бизнеса и промышленных предприятий не обойтись, начнут ограничивать потребление для бытовых потребителей.

Да, это может произойти прямо сегодня. Что сделать, чтобы такого не произошло? Не включайте мощные приборы. По-моему, в 90% не будет ничего страшного, если все домашние дела перенесутся на потом или на ночь. Также очень прошу промышленность с пониманием отнестись к ситуации. Сегодняшний вечер покажет, насколько сможем контролировать ситуацию в ближайшее время. Поэтому будьте ответственны, — подчеркнул Коваленко.

Что известно об ограничении Укрэнерго по потреблению для бизнеса и промышленности

В "Укрэнерго" отметили, что вечером 8 мая с 18:00 до 23:00 ограничения на потребление электроэнергии для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены между регионами.

Если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено прибегнуть к крайней мере к сбалансированию энергосистемы — применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине, — предупредили в ведомстве.

Бытовым потребителям советуют:

  • не включать мощные электроприборы одновременно;

  • перенести стирку на ночь;

  • выключать свет в пустых помещениях.

Бизнесу и промышленности советуют:

  • уменьшить освещение торговых залов;

  • уменьшить использование энергоемкого оборудования;

  • пересмотреть производственные процессы;

  • привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

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