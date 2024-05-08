Гендиректор энергетической компании "YASNO" Сергей Коваленко отметил, что "Укрэнерго" в условиях дефицита мощностей электроэнергии ограничивает потребление для промышленности и бизнеса, однако ограничения в любой момент могут затронуть и бытовые потребители.

Как украинцам избежать ограничений на потребление электроэнергии в собственном регионе

Коваленко отметил, что сейчас ситуация в энергосистеме в результате последних атак преступной армии РФ очень сложна.

По его словам, ограничение потребления электроэнергии началось с бизнеса и промышленных предприятий.

Он подчеркнул, что если операторы локальных сетей поймут, что одним лишь ограничением для бизнеса и промышленных предприятий не обойтись, начнут ограничивать потребление для бытовых потребителей.

Да, это может произойти прямо сегодня. Что сделать, чтобы такого не произошло? Не включайте мощные приборы. По-моему, в 90% не будет ничего страшного, если все домашние дела перенесутся на потом или на ночь. Также очень прошу промышленность с пониманием отнестись к ситуации. Сегодняшний вечер покажет, насколько сможем контролировать ситуацию в ближайшее время. Поэтому будьте ответственны, — подчеркнул Коваленко. Поделиться

Что известно об ограничении Укрэнерго по потреблению для бизнеса и промышленности

В "Укрэнерго" отметили, что вечером 8 мая с 18:00 до 23:00 ограничения на потребление электроэнергии для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены между регионами.

Если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено прибегнуть к крайней мере к сбалансированию энергосистемы — применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине, — предупредили в ведомстве. Поделиться

Бытовым потребителям советуют:

не включать мощные электроприборы одновременно;

перенести стирку на ночь;

выключать свет в пустых помещениях.

Бизнесу и промышленности советуют: