Гендиректор энергетической компании "YASNO" Сергей Коваленко отметил, что "Укрэнерго" в условиях дефицита мощностей электроэнергии ограничивает потребление для промышленности и бизнеса, однако ограничения в любой момент могут затронуть и бытовые потребители.
Как украинцам избежать ограничений на потребление электроэнергии в собственном регионе
Коваленко отметил, что сейчас ситуация в энергосистеме в результате последних атак преступной армии РФ очень сложна.
По его словам, ограничение потребления электроэнергии началось с бизнеса и промышленных предприятий.
Он подчеркнул, что если операторы локальных сетей поймут, что одним лишь ограничением для бизнеса и промышленных предприятий не обойтись, начнут ограничивать потребление для бытовых потребителей.
Что известно об ограничении Укрэнерго по потреблению для бизнеса и промышленности
В "Укрэнерго" отметили, что вечером 8 мая с 18:00 до 23:00 ограничения на потребление электроэнергии для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены между регионами.
Бытовым потребителям советуют:
не включать мощные электроприборы одновременно;
перенести стирку на ночь;
выключать свет в пустых помещениях.
Бизнесу и промышленности советуют:
уменьшить освещение торговых залов;
уменьшить использование энергоемкого оборудования;
пересмотреть производственные процессы;
привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-