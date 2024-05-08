Чи варто українцям готуватись до відключень світла — пояснення енергетиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи варто українцям готуватись до відключень світла — пояснення енергетиків

Відключення світла в Україні
Джерело:  online.ua

Гендиректор енергетичної компанії “YASNO” Сергій Коваленко зазначив, що наразі “Укренерго” в умовах дефіциту потужностей електроенергії обмежує споживання для промисловості та бізнесу, однак обмеження у будь-який момент можуть торкнутись і побутових споживачів. 

Як українцям уникнути обмежень на споживання електроенергії у власному регіоні

Коваленко зазначив, що наразі ситуація в енергосистемі внаслідок останніх атак злочинної армії РФ дуже складна.

За його словами, обмеження споживання електроенергії почалось із бізнесу та промислових підприємств.

Він підкреслив, що у разі якщо оператори локальних мереж зрозуміють, що одним лише обмеженням для бізнесу та промислових підприємств не обійтись, почнуть обмежувати споживання для побутових споживачів.

Так, це може статися прям сьогодні. Що зробити, щоб такого не сталося? Не вмикайте потужні прилади. Як на мене, у 90% не буде нічого страшного, якщо всі хатні справи перенесуться на потім або на ніч. Також дуже прошу промисловість з розумінням поставитися до ситуації. Сьогоднішній вечір покаже, наскільки зможемо контролювати ситуацію найближчим часом. Тож будьте відповідальними, — підкреслив Коваленко.

Що відомо про обмеження Укренерго щодо споживання для бізнесу та промисловості

В “Укренерго” зазначили, що ввечері 8 травня, з 18:00 до 23:00 обмеження на споживання електроенергії для бізнесу і промислових підприємств будуть рівномірно розподілені між регіонами.

Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми — застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні, — попередили у відомстві.

Побутовим споживачам радять:

  • не вмикати потужні електроприлади одночасно;

  • перенести прання на ніч;

  • вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнесу й промисловості радять:

  • зменшити освітлення торгівельних залів;

  • зменшити використання енергоємного обладнання;

  • переглянути виробничі процеси;

  • залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В "Укренерго" закликають українців обмежити споживання електроенергії
енергетики
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу
Лампочка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні застосують графіки відключення світла через дефіцит електроенергії
світло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?