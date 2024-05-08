Чи варто українцям готуватись до відключень світла — пояснення енергетиків

Гендиректор енергетичної компанії “YASNO” Сергій Коваленко зазначив, що наразі “Укренерго” в умовах дефіциту потужностей електроенергії обмежує споживання для промисловості та бізнесу, однак обмеження у будь-який момент можуть торкнутись і побутових споживачів.

Як українцям уникнути обмежень на споживання електроенергії у власному регіоні

Коваленко зазначив, що наразі ситуація в енергосистемі внаслідок останніх атак злочинної армії РФ дуже складна.

За його словами, обмеження споживання електроенергії почалось із бізнесу та промислових підприємств.

Він підкреслив, що у разі якщо оператори локальних мереж зрозуміють, що одним лише обмеженням для бізнесу та промислових підприємств не обійтись, почнуть обмежувати споживання для побутових споживачів.

Так, це може статися прям сьогодні. Що зробити, щоб такого не сталося? Не вмикайте потужні прилади. Як на мене, у 90% не буде нічого страшного, якщо всі хатні справи перенесуться на потім або на ніч. Також дуже прошу промисловість з розумінням поставитися до ситуації. Сьогоднішній вечір покаже, наскільки зможемо контролювати ситуацію найближчим часом. Тож будьте відповідальними, — підкреслив Коваленко. Поширити

Що відомо про обмеження Укренерго щодо споживання для бізнесу та промисловості

В “Укренерго” зазначили, що ввечері 8 травня, з 18:00 до 23:00 обмеження на споживання електроенергії для бізнесу і промислових підприємств будуть рівномірно розподілені між регіонами.

Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми — застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні, — попередили у відомстві. Поширити

Побутовим споживачам радять:

не вмикати потужні електроприлади одночасно;

перенести прання на ніч;

вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнесу й промисловості радять: