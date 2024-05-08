Чи варто українцям готуватись до відключень світла — пояснення енергетиків

Гендиректор енергетичної компанії “YASNO” Сергій Коваленко зазначив, що наразі “Укренерго” в умовах дефіциту потужностей електроенергії обмежує споживання для промисловості та бізнесу, однак обмеження у будь-який момент можуть торкнутись і побутових споживачів.
Як українцям уникнути обмежень на споживання електроенергії у власному регіоні
Коваленко зазначив, що наразі ситуація в енергосистемі внаслідок останніх атак злочинної армії РФ дуже складна.
За його словами, обмеження споживання електроенергії почалось із бізнесу та промислових підприємств.
Він підкреслив, що у разі якщо оператори локальних мереж зрозуміють, що одним лише обмеженням для бізнесу та промислових підприємств не обійтись, почнуть обмежувати споживання для побутових споживачів.
Що відомо про обмеження Укренерго щодо споживання для бізнесу та промисловості
В “Укренерго” зазначили, що ввечері 8 травня, з 18:00 до 23:00 обмеження на споживання електроенергії для бізнесу і промислових підприємств будуть рівномірно розподілені між регіонами.
Побутовим споживачам радять:
не вмикати потужні електроприлади одночасно;
перенести прання на ніч;
вимикати світло в порожніх приміщеннях.
Бізнесу й промисловості радять:
зменшити освітлення торгівельних залів;
зменшити використання енергоємного обладнання;
переглянути виробничі процеси;
залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.
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