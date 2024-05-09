В "Укрэнерго" опровергли фейк по вводу масштабных графиков отключения света

Мошенники в Telegram-канале распространяют информацию о якобы графиках отключения света. Но это сообщение ложно.
Что в "Укрэнерго" заявили о графиках отключения света
В "Укрэнерго" добавили, что мошенники снова распространяют фейковое сообщение об отключении через Telegram-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.
Предприятие объяснило, что не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении можно отслеживать на официальном сайте облэнерго в каждой области.
Или запланированы масштабные отключения света зимой
Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.
Также Галущенко прокомментировал прогнозы экспертов, рекомендовавших готовиться к еще более страшной зиме в плане отключений света.
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