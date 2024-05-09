В "Укрэнерго" опровергли фейк по вводу масштабных графиков отключения света

Мошенники в Telegram-канале распространяют информацию о якобы графиках отключения света. Но это сообщение ложно.

Что в "Укрэнерго" заявили о графиках отключения света

Мошенники еще раз используют логотип и название нашей компании в своих целях, — говорится в заявлении. Поделиться

В "Укрэнерго" добавили, что мошенники снова распространяют фейковое сообщение об отключении через Telegram-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

Предприятие объяснило, что не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении можно отслеживать на официальном сайте облэнерго в каждой области.

Или запланированы масштабные отключения света зимой

Работа системы под ежедневными атаками зависит, во-первых, от последствий обстрелов — они тоже могут быть разными, потому что это во многих случаях зависит от работы системы ПВО, и мы сейчас видим, что уровень защиты ПВО намного выше и лучше, чем был в Предыдущую зиму, это тоже нужно учитывать, — заверил министр энергетики Герман Галущенко. Поделиться

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.

Также Галущенко прокомментировал прогнозы экспертов, рекомендовавших готовиться к еще более страшной зиме в плане отключений света.