В "Укренерго" спростували фейк щодо введення масштабних графіків вимкнення світла

Шахраї в Telegram-каналі поширюють інформацію про нібито графіки вимкнення світла. Але це повідомлення є неправдивим.
Що в "Укренерго" заявили про графіки вимкнення світла
В "Укренерго" додали, що шахраї знову поширюють фейкове повідомлення про відключення через Telegram-канал, який повідомляє про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.
Підприємство пояснило, що не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційному сайті обленерго в кожній області.
Чи заплановані масштабні відключення світла взимку
Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер.
Також Галущенко прокоментував прогнози експертів, які радили готуватися до ще страшнішої зими в плані відключень світла.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-