В "Укренерго" спростували фейк щодо введення масштабних графіків вимкнення світла

Шахраї в Telegram-каналі поширюють інформацію про нібито графіки вимкнення світла. Але це повідомлення є неправдивим.

Що в "Укренерго" заявили про графіки вимкнення світла

Шахраї вкотре використовують логотип і назву нашої компанії у своїх цілях, — йдеться в заяві. Поширити

В "Укренерго" додали, що шахраї знову поширюють фейкове повідомлення про відключення через Telegram-канал, який повідомляє про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

Підприємство пояснило, що не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційному сайті обленерго в кожній області.

Чи заплановані масштабні відключення світла взимку

Робота системи під щоденними атаками залежить, по-перше, від наслідків обстрілів — вони теж можуть бути різними, тому що це в багатьох випадках залежить від роботи системи ППО, і ми зараз бачимо, що рівень захисту ППО набагато вищий і кращий, ніж був у попередню зиму, це теж треба враховувати, — запевнив міністр енергетики Герман Галущенко. Поширити

Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер.

Також Галущенко прокоментував прогнози експертів, які радили готуватися до ще страшнішої зими в плані відключень світла.