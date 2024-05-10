Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. У Кабміні цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.
В Україні прогнозується значний дефіцит електроенергії
Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. У Кабміні цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.
За словами Світлани Гринчук, рішення про підняття тарифів на світло ще не прийняте.
Однак посадовиця не виключає, що уряду, ймовірно, доведеться на це піти, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.
Ситуація в українській енергосистемі
Цьогоріч РФ активізувала атаки на українську енергосистему. Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія вже пошкодила половину української енергетичної інфраструктури.
Під час останніх атак окупанти вдарили по об’єктам генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Ворог обстріляв три українські ТЕС та пошкодив об'єкт "Укренерго".
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