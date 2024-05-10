Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. У Кабміні цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

В Україні прогнозується значний дефіцит електроенергії

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. У Кабміні цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу, - наголосила Гринчук. Поширити

За словами Світлани Гринчук, рішення про підняття тарифів на світло ще не прийняте.

Однак посадовиця не виключає, що уряду, ймовірно, доведеться на це піти, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку, - підсумувала заступниця міністра. Поширити

Ситуація в українській енергосистемі

Цьогоріч РФ активізувала атаки на українську енергосистему. Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія вже пошкодила половину української енергетичної інфраструктури.

Під час останніх атак окупанти вдарили по об’єктам генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Ворог обстріляв три українські ТЕС та пошкодив об'єкт "Укренерго".