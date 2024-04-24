В Україні вимикатимуть світло бізнесу та промисловим підприємствам — відомі терміни
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні вимикатимуть світло бізнесу та промисловим підприємствам — відомі терміни

Економія
Джерело:  Укренерго

В Україні 24 квітня будуть вимикати світло для бізнесу. Електроенергії не буде п'ять годин.

Економія електроенергії в Україні: що відомо

Через руйнування в українській енергосистемі через російські обстріли запроваджується режим економії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" повідомляє, що сьогодні, 24 квітня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде.

Обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України.

Необхідність обмеження енергопостачання, як зазначається, це наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість та бізнес — максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення.

Ситуація зі світлом в Україні

Останніми днями в енергосистемі України спостерігається дефіцит. 24 квітня — не виняток. Зокрема, рівень споживання сьогодні вищий, ніж у той же період 23 квітня. Причому дефіцит в енергосистемі зберігатиметься протягом доби.

18 квітня через значні пошкодження енергооб'єктів та зниження температури застосовувалися обмеження для промисловості.

Після цього вони застосовувалися і 19 квітня. І хоча побутових споживачів ці обмеження не стосуються, не зайвим буде економити світло з 19:00 до 22:00.

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