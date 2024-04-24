В Украине будут выключать свет бизнесу и промышленным предприятиям — известны сроки
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине будут выключать свет бизнесу и промышленным предприятиям — известны сроки

Экономия электроэнергии
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 24 апреля будут выключать свет для бизнеса. Электроэнергии не будет 5 часов.

Экономия электроэнергии в Украине: что известно

Из-за разрушений в украинской энергосистеме в результате российских обстрелов вводится режим экономии.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сообщает, что сегодня, 24 апреля, с 17:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).

В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.

Ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены во всех регионах Украины.

Необходимость ограничения энергоснабжения, как отмечается, является следствием российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется недостаток мощности.

Просим всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес — максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания.

Ситуация со светом в Украине

В последние дни в энергосистеме Украины наблюдается дефицит. 24 апреля — не исключение. В частности, уровень потребления сегодня выше, чем в тот же период 23 апреля. Причем дефицит в энергосистеме будет сохраняться в течение суток.

18 апреля из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры применялись ограничения для промышленности.

После этого они применялись и 19 апреля. И хотя бытовых потребителей эти ограничения не касаются, нелишним будет экономить свет с 19:00 до 22:00.

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