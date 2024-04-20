По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук, в ведомстве продолжаются обсуждения по пересмотру тарифов на электроэнергию.
Что известно о вероятном повышении тарифов на электроэнергию
По ее словам, этот механизм будет продолжать действовать.
Как в Минэнерго оценивают ситуацию после атак армии РФ по энергосистеме
Гринчук подчеркнула, что в настоящее время в Минэнерго оценивают поврежденные преступной армией РФ критические объекты энергосистемы, которые можно восстановить.
Она добавила, что ведомство работает с международными партнерами по поставкам необходимого оборудования, ищущих его среди собственных резервов.
Гринчук также отметила, что там пытаются оценить, как и в каком размере можно восстановить энергетическую инфраструктуру в кратчайший период до следующего отопительного сезона.
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