Ждать ли украинцам увеличения тарифов на свет — ответ Минэнерго
Категория
Украина
Дата публикации

Ждать ли украинцам увеличения тарифов на свет — ответ Минэнерго

Энергосистема Украины
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук, в ведомстве продолжаются обсуждения по пересмотру тарифов на электроэнергию.

Что известно о вероятном повышении тарифов на электроэнергию

Сегодня решение еще не принято, продолжаются подсчеты, продолжаются дискуссии. В то же время, хочу напомнить, что у нас действует льготный механизм для бытовых потребителей, — отметила Гринчук.

По ее словам, этот механизм будет продолжать действовать.

В то же время, возможно незначительное повышение тарифов, но это сейчас только обсуждается. Если оно и будет, то оно будет достаточно незначительным для потребителей и будет продолжать действие льготного механизма, компенсирующего стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, пообещала заместитель главы Минэнерго.

Как в Минэнерго оценивают ситуацию после атак армии РФ по энергосистеме

Гринчук подчеркнула, что в настоящее время в Минэнерго оценивают поврежденные преступной армией РФ критические объекты энергосистемы, которые можно восстановить.

Она добавила, что ведомство работает с международными партнерами по поставкам необходимого оборудования, ищущих его среди собственных резервов.

Гринчук также отметила, что там пытаются оценить, как и в каком размере можно восстановить энергетическую инфраструктуру в кратчайший период до следующего отопительного сезона.

Далее мы оцениваем и рассчитываем, какие именно мощности у нас могут быть до отопительного сезона, которые мы сможем восстановить, сколько будет импорта, чтобы у нас была сбалансированная система и не было отключений. Только после этого будет приниматься решение о том, нужно ли поднимать тариф и на сколько. Сейчас такого решения нет, — отметила замглавы Минэнерго.

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