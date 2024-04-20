По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук, в ведомстве продолжаются обсуждения по пересмотру тарифов на электроэнергию.

Что известно о вероятном повышении тарифов на электроэнергию

Сегодня решение еще не принято, продолжаются подсчеты, продолжаются дискуссии. В то же время, хочу напомнить, что у нас действует льготный механизм для бытовых потребителей, — отметила Гринчук. Поделиться

По ее словам, этот механизм будет продолжать действовать.

В то же время, возможно незначительное повышение тарифов, но это сейчас только обсуждается. Если оно и будет, то оно будет достаточно незначительным для потребителей и будет продолжать действие льготного механизма, компенсирующего стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, пообещала заместитель главы Минэнерго. Поделиться

Как в Минэнерго оценивают ситуацию после атак армии РФ по энергосистеме

Гринчук подчеркнула, что в настоящее время в Минэнерго оценивают поврежденные преступной армией РФ критические объекты энергосистемы, которые можно восстановить.

Она добавила, что ведомство работает с международными партнерами по поставкам необходимого оборудования, ищущих его среди собственных резервов.

Гринчук также отметила, что там пытаются оценить, как и в каком размере можно восстановить энергетическую инфраструктуру в кратчайший период до следующего отопительного сезона.