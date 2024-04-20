Далі ми оцінюємо й розраховуємо, які саме потужності в нас можуть бути до опалювального сезону, які ми зможемо відновити, скільки буде імпорту для того, щоб в нас була збалансована система й не було відключень. Тільки після цього буде прийматися рішення щодо того, чи потрібно підіймати тариф та на скільки. Зараз такого рішення немає, — наголосила заступниця глави Міненерго.