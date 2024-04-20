За словами заступниці глави Міненерго Світлани Грінчук, у відомстві наразі тривають обговорення щодо перегляду тарифів на електроенергію.
Що відомо про ймовірне підвищення тарифів на електроенергію
За її словами, цей механізм продовжуватиме діяти.
Як у Міненерго оцінюють ситуацію після атак армії РФ по енергосистемі
Грінчук підкреслила, що наразі в Міненерго оцінюють пошкоджені злочинною армією РФ критичні об’єкти енергосистеми, які можна відновити.
Вона додала, що відомство працює з міжнародними партнерами щодо поставок необхідного обладнання, які шукають його серед власних резервів.
Гринчук також відмітила, що там намагаються оцінити, як саме й в якому розмірі можна відновити енергетичну інфраструктуру в найкоротший період до наступного опалювального сезону.
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