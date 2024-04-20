Чи чекати українцям збільшення тарифів на світло — відповідь Міненерго
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи чекати українцям збільшення тарифів на світло — відповідь Міненерго

Енергосистема України
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Грінчук, у відомстві наразі тривають обговорення щодо перегляду тарифів на електроенергію. 

Що відомо про ймовірне підвищення тарифів на електроенергію

Сьогодні рішення ще не прийнято, ще тривають підрахунки, тривають дискусії. Водночас хочу нагадати, що в нас діє пільговий механізм для побутових споживачів, — зазначила Грінчук.

За її словами, цей механізм продовжуватиме діяти.

Водночас можливе незначне підвищення тарифів, але це зараз тільки обговорюється. Якщо воно і буде, то воно буде достатньо незначним для споживачів і буде продовжувати дію пільгового механізму, який компенсує вартість електроенергії для побутових споживачів, — пообіцяла заступниця глави Міненерго.

Як у Міненерго оцінюють ситуацію після атак армії РФ по енергосистемі

Грінчук підкреслила, що наразі в Міненерго оцінюють пошкоджені злочинною армією РФ критичні об’єкти енергосистеми, які можна відновити.

Вона додала, що відомство працює з міжнародними партнерами щодо поставок необхідного обладнання, які шукають його серед власних резервів.

Гринчук також відмітила, що там намагаються оцінити, як саме й в якому розмірі можна відновити енергетичну інфраструктуру в найкоротший період до наступного опалювального сезону. 

Далі ми оцінюємо й розраховуємо, які саме потужності в нас можуть бути до опалювального сезону, які ми зможемо відновити, скільки буде імпорту для того, щоб в нас була збалансована система й не було відключень. Тільки після цього буде прийматися рішення щодо того, чи потрібно підіймати тариф та на скільки. Зараз такого рішення немає, — наголосила заступниця глави Міненерго.

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