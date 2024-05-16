Зима буде "невідворотньо важкою"

За словами Юрія Бойка, такі обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода.

Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів, — сказав Бойко. Поширити

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації.

Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

Він наголосив, що зима буде "невідворотньо важкою" і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає. І уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.

Укренерго попередило про відключення світла по Україні

В енергосистемі України через похолодання — значний дефіцит. У всіх регіонах України для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ).

Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, вказано, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Знайти усі необхідні дані про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Що важливо розуміти, головною причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання.