Про ситуацію в енергетиці розповів радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.
Зима буде "невідворотньо важкою"
За словами Юрія Бойка, такі обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода.
Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.
Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації.
Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.
Він наголосив, що зима буде "невідворотньо важкою" і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає. І уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.
Укренерго попередило про відключення світла по Україні
В енергосистемі України через похолодання — значний дефіцит. У всіх регіонах України для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ).
Окрім того, вказано, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Знайти усі необхідні дані про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Що важливо розуміти, головною причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання.
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