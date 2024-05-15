Укрэнерго предупреждает об отключении света по Украине — детали

В энергосистеме Украины из-за похолодания значительный дефицит. В вечернее время 15 мая возможно применение аварийных отключений электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей.

Украинских потребителей электроэнергии ждут ограничения

В компании Укрэнерго отметили, что с шести часов утра из-за похолодания выросло потребление электроэнергии, а имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно.

Поэтому с 6.40 до 08.30 Диспетчерский центр Укрэнерго применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области. По состоянию на 9:30 аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей возобновлено.

При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 — 23:00 Укрэнерго прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей. Сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. Поделиться

14 мая для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу Укрэнерго были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

15 мая аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00.

Укрэнерго призывает украинцев бережно использовать электроэнергию. Поделиться

В течение суток Украина импортировала электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 23692 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1628 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт в час.

К утру 15 мая было обесточено 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Энергосистема Украины повреждена на половину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что анонсированный США пакет военной помощи поднял моральный дух украинцев. Однако, по мнению Кулебы, будь в пакете батарея систем ПВО Patriot, "этот толчок был бы еще сильнее", поскольку украинцы больше всего страдают от российских обстрелов.

Министр назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны". Их оккупанты в последнее время использовали для разрушения украинской энергетики. Поделиться

По словам Кулебы, половина энергетической системы Украины была повреждена.