Укрэнерго предупреждает об отключении света по Украине — детали

В энергосистеме Украины из-за похолодания значительный дефицит. В вечернее время 15 мая возможно применение аварийных отключений электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей.
Украинских потребителей электроэнергии ждут ограничения
В компании Укрэнерго отметили, что с шести часов утра из-за похолодания выросло потребление электроэнергии, а имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно.
Поэтому с 6.40 до 08.30 Диспетчерский центр Укрэнерго применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области. По состоянию на 9:30 аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей возобновлено.
14 мая для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу Укрэнерго были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.
15 мая аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00.
В течение суток Украина импортировала электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 23692 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1628 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт в час.
К утру 15 мая было обесточено 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.
Энергосистема Украины повреждена на половину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что анонсированный США пакет военной помощи поднял моральный дух украинцев. Однако, по мнению Кулебы, будь в пакете батарея систем ПВО Patriot, "этот толчок был бы еще сильнее", поскольку украинцы больше всего страдают от российских обстрелов.
По словам Кулебы, половина энергетической системы Украины была повреждена.
Но просто понять ваши зрители: половина нашей энергетической системы повреждена, и мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и сплачивать поддержку всего мира.
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