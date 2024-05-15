Укренерго попереджає про відключення світла по Україні — деталі

В енергосистемі України через похолодання — значний дефіцит. У вечірні години 15 травня можливе застосування аварійних відключень електроенергії для промисловості та побутових споживачів.

На українських споживачів електроенергії чекають обмеження

У компанії Укренерго зазначили, що з шостої години ранку через похолодання зросло споживання електроенергії, а наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо.

Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено.

При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 — 23:00, Укренерго прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів. Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності. Поширити

14 травня для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

15 травня аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Укренерго закликає українців ощадливо використовувати електроенергію. Поширити

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 692 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 628 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

На ранок 15 травня було знеструмлено 418 населених пунктів. Через бойові ді є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Енергосистема України пошкоджена на половину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що анонсований США пакет військової допомоги підняв моральний дух українців. Проте, на думку Кулеби, якби у пакеті була батарея систем ППО Patriot, "цей поштовх був би ще сильнішим", оскільки українці найбільше страждають від російських обстрілів.

Міністр назвав російські балістичні ракети "справжнім лихом цієї війни". Їх окупанти останнім часом використовували для руйнування української енергетики. Поширити

За словами Кулеби, половина енергетичної системи України була пошкоджена.