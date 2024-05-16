Сподіваюся, з потеплінням ми зможемо не вдаватися до відключень. Але це за умови відсутності російських обстрілів, ризик яких залишається дуже високим. Також треба розуміти, що попереду літо. Тому у спекотні дні, коли споживання зросте, можливий дефіцит в енергосистемі. Ми будемо застосовувати всі інструменти для його покриття, — зазначив Кудрицький.