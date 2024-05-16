В Укренерго назвали умову скасування відключень світла
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго назвали умову скасування відключень світла

Володимир Кудрицький
Джерело:  РБК Україна

За словами керівника правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, потепління покращить ситуацію зі споживання електроенергії в Україні, однак не сприятиме відновленню пошкоджених потужностей електростанцій.

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Сподіваюся, з потеплінням ми зможемо не вдаватися до відключень. Але це за умови відсутності російських обстрілів, ризик яких залишається дуже високим. Також треба розуміти, що попереду літо. Тому у спекотні дні, коли споживання зросте, можливий дефіцит в енергосистемі. Ми будемо застосовувати всі інструменти для його покриття, — зазначив Кудрицький.

Він підкреслив, що із настанням літа та спекотної погоди українці почнуть масово використовувати кондиціонери.

При значному збільшенні споживання влітку на тлі того, що енергетика відновлюється після російських атак та енергетики готують об’єкти до нового опалювального сезону, можливий дефіцит в енергосистемі. Якщо він буде настільки значним, що у нас не буде достатньо інструментів для його покриття, доведеться застосовувати обмеження споживання, — попередив керівник НЕК "Укренерго".

Як дізнатись щодо графіку відключення світла у своєму регіоні

Наразі по всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через критичний стан енергосистеми і дефіцит потужностей.

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