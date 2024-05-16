За словами керівника правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, потепління покращить ситуацію зі споживання електроенергії в Україні, однак не сприятиме відновленню пошкоджених потужностей електростанцій.
Чи можуть в Україні припинитись відключення світла найближчим часом
Він підкреслив, що із настанням літа та спекотної погоди українці почнуть масово використовувати кондиціонери.
Як дізнатись щодо графіку відключення світла у своєму регіоні
Наразі по всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через критичний стан енергосистеми і дефіцит потужностей.
Графік відключення світла Київ
Графік відключення світла Вінниця
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Графік відключення світла Дніпро
Графік відключення світла Житомир
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