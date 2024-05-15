16 травня у всіх регіонах України діятимуть погодинні відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

16 травня у всіх регіонах України діятимуть погодинні відключення світла

відключення світла
Джерело:  Укренерго

"Укренерго" офіційно підтверджує, що 16 травня будуть задіяні графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів по всій Україні.

Погодинні відключення світла 16 травня. Що відомо

Як повідомляє пресслужба компанії, з 00:00 та протягом доби 16 травня у всіх регіонах України для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ).

Ц допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, вказано, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Знайти усі необхідні дані про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Що важливо розуміти, головною причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — додає “Укренерго”.

Екстрені відключення електроенергії 15 травня

На тлі важкої ситуації в енергосистемі були застосовані екстерні відключення світла на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та столиці.

Цю інформацію підтвердила пресслужба ДТЕК.

Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення, — сказано в офіційній заяві.

Окрім того, пресслужба компанії вкотре закликала українців економити споживання електроенергії.

Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело Операторам системи розподілу (ОСР) ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00, — заявив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

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