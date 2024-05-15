"Укренерго" офіційно підтверджує, що 16 травня будуть задіяні графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів по всій Україні.

Погодинні відключення світла 16 травня. Що відомо

Як повідомляє пресслужба компанії, з 00:00 та протягом доби 16 травня у всіх регіонах України для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ).

Ц допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, вказано, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Знайти усі необхідні дані про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Що важливо розуміти, головною причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — додає “Укренерго”. Поширити

Екстрені відключення електроенергії 15 травня

На тлі важкої ситуації в енергосистемі були застосовані екстерні відключення світла на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та столиці.

Цю інформацію підтвердила пресслужба ДТЕК.

Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення, — сказано в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, пресслужба компанії вкотре закликала українців економити споживання електроенергії.