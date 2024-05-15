"Укренерго" офіційно підтверджує, що 16 травня будуть задіяні графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів по всій Україні.
Погодинні відключення світла 16 травня. Що відомо
Як повідомляє пресслужба компанії, з 00:00 та протягом доби 16 травня у всіх регіонах України для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ).
Окрім того, вказано, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Знайти усі необхідні дані про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Що важливо розуміти, головною причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання.
Екстрені відключення електроенергії 15 травня
На тлі важкої ситуації в енергосистемі були застосовані екстерні відключення світла на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та столиці.
Цю інформацію підтвердила пресслужба ДТЕК.
Окрім того, пресслужба компанії вкотре закликала українців економити споживання електроенергії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-