16 мая во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

16 мая во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения света

отключения света
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Источник:  Укрэнерго

“Укрэнерго” официально подтверждает, что 16 мая будут задействованы графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей по всей Украине.

Повременные отключения света 16 мая. Что известно

Как сообщает пресс-служба компании, с 00:00 и в течение суток 16 мая во всех регионах Украины для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений (ГПО).

Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной, — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечено, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Найти все необходимые данные о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Что важно понимать, главной причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, — добавляет "Укрэнерго".

Экстренные отключения электроэнергии 15 мая

На фоне тяжелой ситуации в энергосистеме были применены экстерные отключения света в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и столице.

Эту информацию подтвердила пресс-служба ДТЭК.

Очень тяжелая ситуация в энергосистеме. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения, — сказано в официальном заявлении.

Кроме того, пресс-служба компании в очередной раз призвала украинцев экономить потребление электроэнергии.

Сегодняшний опыт показывает необходимость введения графиков. Поэтому Укрэнерго рассчитало и доказало Операторам системы распределения (ОСР) лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00, — заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

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