“Укрэнерго” официально подтверждает, что 16 мая будут задействованы графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей по всей Украине.

Повременные отключения света 16 мая. Что известно

Как сообщает пресс-служба компании, с 00:00 и в течение суток 16 мая во всех регионах Украины для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений (ГПО).

Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, отмечено, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Найти все необходимые данные о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Что важно понимать, главной причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, — добавляет "Укрэнерго". Поделиться

Экстренные отключения электроэнергии 15 мая

На фоне тяжелой ситуации в энергосистеме были применены экстерные отключения света в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и столице.

Эту информацию подтвердила пресс-служба ДТЭК.

Очень тяжелая ситуация в энергосистеме. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, пресс-служба компании в очередной раз призвала украинцев экономить потребление электроэнергии.