“Укрэнерго” официально подтверждает, что 16 мая будут задействованы графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей по всей Украине.
Повременные отключения света 16 мая. Что известно
Как сообщает пресс-служба компании, с 00:00 и в течение суток 16 мая во всех регионах Украины для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений (ГПО).
Кроме того, отмечено, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.
Найти все необходимые данные о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Что важно понимать, главной причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.
Экстренные отключения электроэнергии 15 мая
На фоне тяжелой ситуации в энергосистеме были применены экстерные отключения света в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и столице.
Эту информацию подтвердила пресс-служба ДТЭК.
Кроме того, пресс-служба компании в очередной раз призвала украинцев экономить потребление электроэнергии.
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