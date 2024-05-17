В компании ДТЭК сообщили, что в течение субботы, 18 мая, в Украине не планируется применять отключение электроэнергии.
Что известно об отмене отключения света 18 мая
Также в компании добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме будут оперативно информировать.
Между тем по распоряжению "Укрэнерго" графики отключений света будут действовать в Украине в течение 17 мая с 19:00 до 00:00.
Почему иногда абоненты остаются без света в течение многих часов
По словам гендиректора компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергея Коваленко, из-за острого дефицита электроэнергии свет бытовым потребителям иногда выключают более чем на 4 часа.
Коваленко объяснил, что графики отключений включают в себя три зоны:
темно-серая (электроэнергии точно нет),
светло-серая (снабжение есть тогда, когда объемов хватает),
белая (свет гарантированно есть)
По его словам, для соблюдения лимитов потребление иногда энергетикам приходится отключать потребителей и в светло-серых зонах.
Коваленко также напомнил, что 17 мая по Украине применяются стабилизационные графики.
Он отметил, что "Укрэнерго" требует соблюдать очень жесткие ограничения — где-то треть от привычных объемов потребления.
YASNO обслуживает бытовых потребителей в Киеве и Днепропетровской области.
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