В компании ДТЭК сообщили, что в течение субботы, 18 мая, в Украине не планируется применять отключение электроэнергии.

Что известно об отмене отключения света 18 мая

В субботу предварительно ограничения электричества не запланированы. Впрочем, ситуация крайне изменчива. Пожалуйста, используйте свет бережливо, — отметили в ДТЭК. Поделиться

Также в компании добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме будут оперативно информировать.

По всей территории Украины с 19.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются, — подтвердили информацию в Укрэнерго. Поделиться

Между тем по распоряжению "Укрэнерго" графики отключений света будут действовать в Украине в течение 17 мая с 19:00 до 00:00.

Почему иногда абоненты остаются без света в течение многих часов

По словам гендиректора компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергея Коваленко, из-за острого дефицита электроэнергии свет бытовым потребителям иногда выключают более чем на 4 часа.

Коваленко объяснил, что графики отключений включают в себя три зоны:

темно-серая (электроэнергии точно нет),

светло-серая (снабжение есть тогда, когда объемов хватает),

белая (свет гарантированно есть)

По его словам, для соблюдения лимитов потребление иногда энергетикам приходится отключать потребителей и в светло-серых зонах.

Конечно, это может казаться несправедливым: света нет семь часов, потом полтора-два часа есть (закладываю время на переключение), а потом снова нет. У меня лично вчера света не было 7 часов кряду. Однако прошу отнестись с пониманием к ситуации. Коллеги обязательно найдут сбалансированный выход из ситуации, отмечает гендиректор YASNO. Поделиться

Коваленко также напомнил, что 17 мая по Украине применяются стабилизационные графики.

Он отметил, что "Укрэнерго" требует соблюдать очень жесткие ограничения — где-то треть от привычных объемов потребления.

А еще сегодня у нас "антирекорд" — мы используем максимальную возможность импорта, 1,7 ГВт-ч. Это значит, что наших с вами усилий по экономии мало, — объясняет энергетик. Поделиться

YASNO обслуживает бытовых потребителей в Киеве и Днепропетровской области.