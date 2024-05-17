В Украине вечером 17 мая планируют выключать свет
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине вечером 17 мая планируют выключать свет

ДТЭК
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Источник:  online.ua

С 19.00 в некоторых областях Украины возможны отключения света.

Ситуация в энергосистеме Украины остается крайне тяжелой

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация в энергосистеме оказалась более сложной, чем ожидалось. НЭК Укрэнерго несколько раз корректировала объемы лимитов потребления электроэнергии.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме по указанию НЭК "Укрэнерго" в 4 областях будут применять графики стабилизационных отключений.

Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены, говорится в сообщении.

Украинцев еще раз призывают помочь энергетикам — потреблять электроэнергию разумно и бережливо.

Из-за дефицита в энергосистеме Украины был привлечен импорт энергетики из других стран

По информации НЭК "Укрэнерго" для преодоления дефицита в энергосистеме были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину энергосистем Румынии, Польши, Словакии и Польши.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы импортировано электроэнергии общим объемом 22 489 МВт*ч. Максимальная мощность в отдельные часы до 1700 МВт.

Отметим, что с 1 декабря это максимальная техническая возможность импорта электроэнергии в час из Европы в Украину и Молдову.

Также в НЭК "Укрэнерго" отметили, что в ночь на 17 мая в Винницкой области обломки вражеского БПЛА частично повредили оборудование энергообъекта. Обесточивалось более 23 тыс. потребителей. На утро остаются без электроснабжения 202 потребителя.

Отключения света в Украине вызваны атаками армии РФ

Отключения электроэнергии производятся вследствие агрессивных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины в течение последних месяцев.

В результате этих атак враг нанес значительный ущерб украинской теплоэнергетике, поврежден ряд тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей.

Уже 14 мая по всей стране было произведено аварийное отключение электроэнергии из-за перебоев в сети. То же повторилось 15 и 16 мая. В результате резкого похолодания в Украине зафиксировали рост нагрузки на энергетические объекты.

Из-за массированных атак россиян на украинские энергообъекты в Министерстве энергетики Украины не исключают повышения тарифов на электроэнергию.

45% украинцев с пониманием относятся к возможному повышению тарифов на энергоснабжение , ведь это необходимо для обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.

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