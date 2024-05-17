С 19.00 в некоторых областях Украины возможны отключения света.
Ситуация в энергосистеме Украины остается крайне тяжелой
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация в энергосистеме оказалась более сложной, чем ожидалось. НЭК Укрэнерго несколько раз корректировала объемы лимитов потребления электроэнергии.
Из-за дефицита мощности в энергосистеме по указанию НЭК "Укрэнерго" в 4 областях будут применять графики стабилизационных отключений.
Украинцев еще раз призывают помочь энергетикам — потреблять электроэнергию разумно и бережливо.
Из-за дефицита в энергосистеме Украины был привлечен импорт энергетики из других стран
По информации НЭК "Укрэнерго" для преодоления дефицита в энергосистеме были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину энергосистем Румынии, Польши, Словакии и Польши.
Отметим, что с 1 декабря это максимальная техническая возможность импорта электроэнергии в час из Европы в Украину и Молдову.
Также в НЭК "Укрэнерго" отметили, что в ночь на 17 мая в Винницкой области обломки вражеского БПЛА частично повредили оборудование энергообъекта. Обесточивалось более 23 тыс. потребителей. На утро остаются без электроснабжения 202 потребителя.
Отключения света в Украине вызваны атаками армии РФ
Отключения электроэнергии производятся вследствие агрессивных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины в течение последних месяцев.
В результате этих атак враг нанес значительный ущерб украинской теплоэнергетике, поврежден ряд тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей.
Уже 14 мая по всей стране было произведено аварийное отключение электроэнергии из-за перебоев в сети. То же повторилось 15 и 16 мая. В результате резкого похолодания в Украине зафиксировали рост нагрузки на энергетические объекты.
Из-за массированных атак россиян на украинские энергообъекты в Министерстве энергетики Украины не исключают повышения тарифов на электроэнергию.
45% украинцев с пониманием относятся к возможному повышению тарифов на энергоснабжение , ведь это необходимо для обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.
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