З 19:00 у деяких областях України можливі відключення світла.

Ситуація в енергосистемі України залишається вкрай важкою

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що ситуація в енергосистемі виявилася складнішою, ніж очікувалося. НЕК Укренерго кілька разів коригувала обсяги лімітів споживання електроенергії.

Через дефіцит потужності в енергосистемі за вказівкою НЕК "Укренерго" у 4 областях застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень.

Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені, — йдеться у повідомленні. Поширити

Українців вкотре закликають допомогти енергетикам — споживати електроенергію розумно і ощадливо.

Через дефіцит в енергосистемі України було залучено імпорт енергетики з інших країн

За інформацією НЕК "Укренерго" для подолання дефіциту в енергосистемі було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини та Польщі.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови імпортовано електроенергії загальним обсягом 22 489 МВт*год. Максимальна потужність в окремі години до 1 700 МВт. Поширити

Зазначимо,що з 1 грудня це максимальна технічна можливість імпорту електроенергії в годину з Європи до України та Молдови.

Також в НЕК "Укренерго" зазначили, що в ніч на 17 травня у Вінницькій області уламки ворожого БПЛА частково пошкодили обладнання енергообʼєкта. Знеструмлювалось понад 23 тис. споживачів. На ранок залишаються без електропостачання 202 споживача.

Відключення світла в Україні спричинені атаками армії РФ

Відключення електроенергії здійснюються внаслідок агресивних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України протягом останніх місяців.

Внаслідок цих атак ворог завдав значної шкоди українській теплоенергетиці, пошкоджено низку теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.

Вже 14 травня по всій країні було здійснено аварійне відключення електроенергії через перебої в електромережі. Те ж саме повторилося 15 та 16 травня. Внаслідок різкого похолодання в Україні зафіксували зростання навантаження на енергетичні об'єкти.

Через масовані атаки росіян на українські енергооб'єкти у Міністерстві енергетики України не виключають підвищення тарифів на електроенергію.

45% українців із розумінням ставляться до можливого підвищення тарифів на енергопостачання, адже це необхідно для забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.