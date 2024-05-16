Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 17 травня
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 17 травня

енергосистема України
Джерело:  Укренерго

У НЕК “Укренерго” представили графіки відключень електроенергії по Україні протягом 17 травня. 

Що відомо про графіки відключень світла в Україні протягом 17 травня

Представники компанії-оператора електромережі зазначили, що протягом п’ятниці, 17 травня, відключення світла для побутових та промислових споживачів діятимуть у всіх регіонах з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Отримати інформацію стосовно відключень електроенергії по регіонах можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень — збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня, — пояснюють в “Укренерго”.

Що спричинило дефіцит електроенергії в Україні

За словами гендиректора компанії "ЕнергоДжерела" та експерта з енергетичних питань Андрія Закревського у коментарі журналістам “УНІАН”, останнім часом дефіцит електроенергії в Україні спостерігається саме у пікові години споживання.

Закревський зазначив, що українські АЕС виробляють до 8 ГВт електроенергії, тоді як пік споживання становить близько 17 ГВт.

За його словами, технічно Україна може отримувати від іноземних партнерів ще 3.7 ГВт.

Однак це не дозволяє повністю покрити наявний дефіцит.

В будь-якому випадку пікова нестача електроенергії в нас є і буде. Останнім часом, коли в нас пікова нестача сягає більше 11 ГВт, які ми можемо отримувати, то саме в цей момент починаються заплановані відключення, — підкреслює аналітик.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
16 травня у всіх регіонах України діятимуть погодинні відключення світла
відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Відключення світла в Україні можуть тривати до серпня
Світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Укренерго назвали умову скасування відключень світла
Володимир Кудрицький

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?