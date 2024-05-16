Що відомо про графіки відключень світла в Україні протягом 17 травня

Представники компанії-оператора електромережі зазначили, що протягом п’ятниці, 17 травня, відключення світла для побутових та промислових споживачів діятимуть у всіх регіонах з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Отримати інформацію стосовно відключень електроенергії по регіонах можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень — збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня, — пояснюють в “Укренерго”. Поширити

Що спричинило дефіцит електроенергії в Україні

За словами гендиректора компанії "ЕнергоДжерела" та експерта з енергетичних питань Андрія Закревського у коментарі журналістам “УНІАН”, останнім часом дефіцит електроенергії в Україні спостерігається саме у пікові години споживання.

Закревський зазначив, що українські АЕС виробляють до 8 ГВт електроенергії, тоді як пік споживання становить близько 17 ГВт.

За його словами, технічно Україна може отримувати від іноземних партнерів ще 3.7 ГВт.

Однак це не дозволяє повністю покрити наявний дефіцит.