В НЭК "Укрэнерго" представили графики отключений электроэнергии по Украине в течение 17 мая.
Что известно о графиках отключения света в Украине в течение 17 мая
Представители компании-оператора электросети отметили, что в течение пятницы, 17 мая, отключение света для бытовых и промышленных потребителей будет действовать во всех регионах с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.
Получить информацию по отключениям электроэнергии по регионам можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Что повлекло за собой дефицит электроэнергии в Украине
По словам гендиректора компании "ЭнергоДжерела" и эксперта по энергетическим вопросам Андрея Закревского в комментарии журналистам "УНИАН", в последнее время дефицит электроэнергии в Украине наблюдается именно в пиковые часы потребления.
Закревский отметил, что украинские АЭС производят до 8 ГВт электроэнергии, в то время как пик потребления составляет около 17 ГВт.
По его словам, технически Украина может получать от иностранных партнеров еще 3,7 ГВт.
Однако это не позволяет полностью покрыть имеющийся дефицит.
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