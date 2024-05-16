Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 17 мая
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 17 мая

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

В НЭК "Укрэнерго" представили графики отключений электроэнергии по Украине в течение 17 мая.

Что известно о графиках отключения света в Украине в течение 17 мая

Представители компании-оператора электросети отметили, что в течение пятницы, 17 мая, отключение света для бытовых и промышленных потребителей будет действовать во всех регионах с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

Получить информацию по отключениям электроэнергии по регионам можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта, — объясняют в Укрэнерго.

Что повлекло за собой дефицит электроэнергии в Украине

По словам гендиректора компании "ЭнергоДжерела" и эксперта по энергетическим вопросам Андрея Закревского в комментарии журналистам "УНИАН", в последнее время дефицит электроэнергии в Украине наблюдается именно в пиковые часы потребления.

Закревский отметил, что украинские АЭС производят до 8 ГВт электроэнергии, в то время как пик потребления составляет около 17 ГВт.

По его словам, технически Украина может получать от иностранных партнеров еще 3,7 ГВт.

Однако это не позволяет полностью покрыть имеющийся дефицит.

В любом случае пиковая нехватка электроэнергии у нас есть и будет. В последнее время, когда у нас пиковая нехватка достигает более 11 ГВт, которые мы можем получать, именно в этот момент начинаются запланированные отключения, — подчеркивает аналитик.

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