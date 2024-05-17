У компанії ДТЕК повідомили, що протягом суботи, 18 травня, в Україні не планується застосовувати відключення електроенергії.
Що відомо про скасування відключень світла 18 травня
Також в компанії додали, що в разі змін ситуації в енергосистемі, будуть оперативно інформувати.
Між тим, за розпорядженням "Укренерго" графіки відключень світла діятимуть в Україні протягом 17 травня з 19:00 до 00:00.
Чому інколи абоненти залишаються без світла протягом багатьох годин
За словами гендиректора компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергія Коваленка, через гострий дефіцит електроенергії світло побутовим споживачам інколи вимикають більше ніж на 4 години.
Коваленко пояснив, що графіки відключень включають в себе три зони:
темно-сіра (електроенергії точно немає),
світло-сіра (постачання є тоді, коли обсягів вистачає),
біла (світло гарантовано є)
За його словами, для дотримання лімітів споживання інколи енергетикам доводиться відключати споживачів і у світло-сірих зонах.
Коваленко також нагадав, що протягом 17 травня по Україні застосовуються стабілізаційні графіки.
Він зазначив, що “Укренерго” вимагає дотримуватись дуже жорстких обмежень — десь третина від звичних обсягів споживання.
YASNO обслуговує побутових споживачів у Києві та в Дніпропетровській області.
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