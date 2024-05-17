У компанії ДТЕК повідомили, що протягом суботи, 18 травня, в Україні не планується застосовувати відключення електроенергії.

Що відомо про скасування відключень світла 18 травня

На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо, — зазначили в ДТЕК. Поширити

Також в компанії додали, що в разі змін ситуації в енергосистемі, будуть оперативно інформувати.

По всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються, — підтвердили інформацію в “Укренерго”. Поширити

Між тим, за розпорядженням "Укренерго" графіки відключень світла діятимуть в Україні протягом 17 травня з 19:00 до 00:00.

Чому інколи абоненти залишаються без світла протягом багатьох годин

За словами гендиректора компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергія Коваленка, через гострий дефіцит електроенергії світло побутовим споживачам інколи вимикають більше ніж на 4 години.

Коваленко пояснив, що графіки відключень включають в себе три зони:

темно-сіра (електроенергії точно немає),

світло-сіра (постачання є тоді, коли обсягів вистачає),

біла (світло гарантовано є)

За його словами, для дотримання лімітів споживання інколи енергетикам доводиться відключати споживачів і у світло-сірих зонах.

Звісно, це може видаватися несправедливим: світла немає сім годин, потім півтори-дві години є (закладаю час на перемикання), а потім знову немає. У мене особисто вчора світла не було 7 годин поспіль. Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації, — зазначає гендиректор YASNO. Поширити

Коваленко також нагадав, що протягом 17 травня по Україні застосовуються стабілізаційні графіки.

Він зазначив, що “Укренерго” вимагає дотримуватись дуже жорстких обмежень — десь третина від звичних обсягів споживання.

А ще сьогодні у нас "антирекорд" — ми використовуємо максимальну можливість імпорту, 1,7 ГВт-год. Це означає, що наших з вами зусиль по економі наразі мало, — пояснює енергетик. Поширити

YASNO обслуговує побутових споживачів у Києві та в Дніпропетровській області.