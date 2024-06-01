1 мая Россия устроила комплексную ракенто-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре в 5-ти областях Украины.

Шестая массированная атака РФ по энергообъектам Украины за 3 месяца

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, атаки подверглись энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

По словам министра, последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович подтвердил, что сегодня утром вражеской ракетой был поражен объект энергетической инфраструктуры региона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Укрэнерго также подтвердили атаку по энергообъектам Украины в эту ночь.

Там отметили, что с марта это уже шестая массированная ракетно-дроновая атака России против гражданской энергетической инфраструктуры.

По данным Укрэнерго, на энергообъектах в пяти областях есть повреждение оборудования. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения ГСЧС.

Кроме того, в ДТЭК заявили, что во время ничего обстрела под атаку попали две теплоэлектростанции компании.

Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки, добавили в ДТЭК. Поделиться

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