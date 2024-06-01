1 июня польские вооруженные силы поднимали в воздух самолеты из-за российской атаки на Украину.
Польша подняла авиацию для безопасности воздушного пространства
Польша зафиксировала интенсивную активность дальней авиации России, связанную с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.
Там сообщили, что начинали все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторило ситуацию.
Армия РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины
1 июня Россия устроила комплексную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре в 5 областях Украины.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В частности, атаки подверглись энергообъектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
В Укрэнерго также подтвердили атаку по энергообъектам Украины в эту ночь.
Там отметили, что с марта это уже шестая массированная ракетно-дроновая атака России против гражданской энергетической инфраструктуры.
По данным Укрэнерго, на энергообъектах в пяти областях есть повреждение оборудования. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения ГСЧС.
Кроме того, в ДТЭК заявили, что во время ничего обстрела под атаку попали две теплоэлектростанции компании.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-