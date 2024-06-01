Польша подняла в небо авиацию во время ракетной атаки на Украину
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Польша подняла в небо авиацию во время ракетной атаки на Украину

Авиация Польши
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Источник:  Минобороны Польши

1 июня польские вооруженные силы поднимали в воздух самолеты из-за российской атаки на Украину.

Польша подняла авиацию для безопасности воздушного пространства

Польша зафиксировала интенсивную активность дальней авиации России, связанную с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Там сообщили, что начинали все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторило ситуацию.

Предупреждаем, что польская авиация и авиация союзников активирована, это может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны — говорилось в сообщении

Армия РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

1 июня Россия устроила комплексную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре в 5 областях Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, атаки подверглись энергообъектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

В Укрэнерго также подтвердили атаку по энергообъектам Украины в эту ночь.

Там отметили, что с марта это уже шестая массированная ракетно-дроновая атака России против гражданской энергетической инфраструктуры.

По данным Укрэнерго, на энергообъектах в пяти областях есть повреждение оборудования. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения ГСЧС.

Кроме того, в ДТЭК заявили, что во время ничего обстрела под атаку попали две теплоэлектростанции компании.

Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки, добавили в ДТЭК.

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