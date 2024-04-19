Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал оружие, с помощью которого украинские военные поражают самолеты стратегической авиации оккупационной армии РФ.

Что известно об оружии для уничтожения самолетов стратегической авиации РФ

Применяются разные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте, — подчеркнул Буданов. Поделиться

Какие системы Украина использует для уничтожения самолетов стратегической авиации армии РФ

По информации издания "РБК-Украина" со ссылкой на источники, уничтожение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 утром, 19 апреля, стало возможным благодаря модернизированным ракетным комплексам ЗРК С-200.

С-200 — это зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия. Его первые версии были разработаны еще в 60-х годах в СССР. В начале разработки они имели радиус в 160 км.

Комплекс оснащен зенитной управляемой ракетой 5В28. Она работает на токсичном жидком топливе и имеет гигантские размеры — длина ракеты почти 11 метров, а вес 7-8 тонн. Для сравнения — ракета МИМ-104 в ПВО Patriot имеет длину 5 метров и весит около тонны.

Украина имела 5, а по другим данным 6 дивизионов С-200, защищавших небо над всей территорией страны.

В состав каждого дивизиона обычно входит одна батарея из шести пусковых установок.

Но в 2013 году, во время президентства Виктора Януковича, ЗРК были сняты с вооружения украинской армии из-за их "нравственной и физической устаревшей".

Специалисты ГУР модернизировали ракетный комплекс С-200.

Известно, что вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 км от территории Украины.

При этом в ГУР отметили, что Ту-22-М3 был ликвидирован теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.