Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав зброю, за допомогою якої українські військові вражають літаки стратегічної авіації окупаційної армії РФ.

Що відомо про зброю для знищення літаків стратегічної авіації РФ

Застосовуються різні системи. Цього разу ми застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових. Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте, — підкреслив Буданов. Поширити

Які системи Україна використовує для знищення літаків стратегічної авіації армії РФ

За інформацією видання “РБК-Україна” із посиланням на джерела, знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 вранці, 19 квітня, стало можливим завдяки модернізованим ракетним комплексам ЗРК С-200.

С-200 — це зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії. Його перші версії були розроблені ще у 1960-х роках в СРСР. На початку розробки вони мали радіус у 160 кілометрів.

Комплекс оснащений зенітною керованою ракетою 5В28. Вона працює на токсичному рідкому паливі та має гігантські розміри — довжина ракети майже 11 метрів, а вага 7-8 тонн. Для порівняння — ракета МІМ-104 до ППО Patriot має довжину 5 метрів та важить близько тонни.

Україна мала 5, а за іншими даними 6, дивізіонів С-200, які захищали небо над всією територією країни.

До складу кожного дивізіону зазвичай входить одна батарея з 6 пускових установок.

Але у 2013 році, під час президентства Віктора Януковича, ЗРК були зняті з озброєння української армії через їхню "моральну та фізичну застарілість".

Зазначається, що фахівці ГУР модернізували ракетний комплекс С-200.

Відомо, що ворожий літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від території України.

При цьому у ГУР зазначили, що Ту-22-М3 було ліквідовано тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.