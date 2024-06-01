1 червня польські збройні сили піднімали в повітря літаки через російську атаку на Україну.
Польща підняла авіацію для безпеки повітряного простору
Польща зафіксувала інтенсивну активність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.
Там повідомили, що починали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторило ситуацію.
Армія РФ атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України
1 червня Росія влаштувала комплексну атаку ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі у 5–ти областях України.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі росіяни знову обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Зокрема, атаки зазнали енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
В Укренерго також підтвердили атаку по енергооб'єктах України цієї ночі.
Там зазначили, що з березня це вже шоста масована ракетно-дронова атака Росії проти цивільної енергетичної інфраструктури.
За даними Укренерго, на енергооб'єктах у п'яти областях є пошкодження обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу ДСНС.
Крім того, у ДТЕК заявили, що під час нічого обстрілу під атаку потрапили дві теплоелектростанції компанії.
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