1 червня польські збройні сили піднімали в повітря літаки через російську атаку на Україну.

Польща підняла авіацію для безпеки повітряного простору

Польща зафіксувала інтенсивну активність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Там повідомили, що починали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторило ситуацію.

Попереджаємо, польська авіація та авіація союзників активована, це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни — йшлося в повідомленні Поширити

Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie… pic.twitter.com/ZHtKWtqUmr — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) June 1, 2024

Армія РФ атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України

1 червня Росія влаштувала комплексну атаку ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі у 5–ти областях України.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі росіяни знову обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, атаки зазнали енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

В Укренерго також підтвердили атаку по енергооб'єктах України цієї ночі.

Там зазначили, що з березня це вже шоста масована ракетно-дронова атака Росії проти цивільної енергетичної інфраструктури.

За даними Укренерго, на енергооб'єктах у п'яти областях є пошкодження обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу ДСНС.

Крім того, у ДТЕК заявили, що під час нічого обстрілу під атаку потрапили дві теплоелектростанції компанії.