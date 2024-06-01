Зеленський відреагував на атаку РФ по енергетиці України — відео

В ніч на 1 червня російська армія здійснила масований ракетний удар по Україні. Цілями стали цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти.

Росія використала великий арсенал зброї під час атаки по енергетиці України

Головна мета Росії — нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео наслідків російської атаки. Він заявив, що Росія застосувала великий арсенал зброї.

Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України. Я вдячний нашим воїнам за те, що більшість з них знищено, але були й влучання. Усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу. Володимир Зеленський Президент України

За словами Володимира Зеленського російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою — своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей

Зеленський зауважив, що партнери точно знають, що для цього потрібні додаткові "Петріоти" та інші сучасні системи ППО для України, прискорення та розширення поставок F-16 в Україну та забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями.

Армія РФ атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України

1 червня Росія влаштувала комплексну атаку ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі у 5–ти областях України.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі росіяни знову обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, атаки зазнали енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

В Укренерго також підтвердили атаку по енергооб'єктах України цієї ночі.

Там зазначили, що з березня це вже шоста масована ракетно-дронова атака Росії проти цивільної енергетичної інфраструктури.

За даними Укренерго, на енергооб'єктах у п'яти областях є пошкодження обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.