Президент Володимир Зеленський зазначив, що допомога від США надходить занадто повільно і у недостатній кількості.
Зеленський називає допомогу від США недостатньою
Глава держави зазначив, що коштів, отриманих від США не вистачає.
Зеленський зазначив, що Конгрес США схвалив виділення значної суми Україні, яка дає змогу укомлектувати нові підрозділи, однак західним партнерам не вистачає оперативності у її наданні.
Президент також пояснив, що Україні потрібна допомога швидше, оскільки кожної хвилини РФ може забрати людські життя.
Зеленський висловився стосовно ухилянтів
Глава держави зазначив, що розуміє українських чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації і не хочуть воювати, однак у нинішніх умовах мобілізація необхідна.
Зокрема, Зеленський пригадав історію, коли зустрів українку у Португалії, чоловік якої загинув на фронті.
Він визнав, що "після двох з половиною років війни, звичайно, це дещо інша енергія". Зеленський зазначив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але чесно зауважив, згадавши тих, хто вже воює, мобілізація необхідна.
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