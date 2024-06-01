Зеленський називає допомогу від США недостатньою

Глава держави зазначив, що коштів, отриманих від США не вистачає.

З цієї суми, я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація. Росія чітко це розуміє — що вони роблять із Харковом і чому вони йдуть на Північ — щоб розтягнути фронт. Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї — як вони відправляють своїх, як м'ясо. Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на Сході, а Росія не відмовляється від головної мети окупувати повністю схід нашої держави — треба розтягнути наші сили. Якби прийшло достатньо, ми б укомплектували бригади, ми б не забирали наші сили з Донбасу, і могли б відповідати далекобійністю на Харківщині, — пояснює президент. Поширити

Зеленський зазначив, що Конгрес США схвалив виділення значної суми Україні, яка дає змогу укомлектувати нові підрозділи, однак західним партнерам не вистачає оперативності у її наданні.

Президент також пояснив, що Україні потрібна допомога швидше, оскільки кожної хвилини РФ може забрати людські життя.

Зеленський висловився стосовно ухилянтів

Глава держави зазначив, що розуміє українських чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації і не хочуть воювати, однак у нинішніх умовах мобілізація необхідна.

Зокрема, Зеленський пригадав історію, коли зустрів українку у Португалії, чоловік якої загинув на фронті.

Я їй відверто сказав: "Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ви втратили чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно? — розповів Зеленський. Поширити

Він визнав, що "після двох з половиною років війни, звичайно, це дещо інша енергія". Зеленський зазначив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але чесно зауважив, згадавши тих, хто вже воює, мобілізація необхідна.