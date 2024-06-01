Зеленський прибув до Сінгапуру — яка ціль візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський прибув до Сінгапуру — яка ціль візиту

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", який пройде у Снігапурі.

В азійському безпековому форумі візьмуть участь представники 49 держав світу

Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Сінгапуру. Він візьме участь у азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", який відбудеться з 2 по 4 червня.

Зеленський виступатиме на сесії, яка розпочнеться об 11:30 ранку за місцевим часом у неділю, 2 червня, повідомили організатори форуму.

За даними організаторів, у форумі, що триватиме 2-4 червня, візьмуть участь понад 600 осіб 49 держав світу.

Зазначимо, що з 2022 року на зустрічах із безпеки у Сінгапурі не було російської делегації.

Європейські лідери переконуватимуть азійські країни надати більше допомоги для України

Серед учасників — представники США, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомств, військові, дипломати, виробники зброї та аналітики з питань безпеки.

Особливістю цьогорічного форуму став високий рівень європейської делегації, у складі якої — прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, а також міністри оборони Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Швеції.

Вважається, що мета їхньої участі у форумі — переконати більше азійських країн надати допомогу Україні в захисті від російської агресії.

США дозволили Україні бити по РФ американською зброєю — Зеленський

США передали сигнал Україні щодо дозволу бити по території Росії американською зброєю. Повідомлення передали через військових.

У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він заявив, що рішення США щодо використання наданої зброї — це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.

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