Зеленський прибув до Сінгапуру — яка ціль візиту

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", який пройде у Снігапурі.

В азійському безпековому форумі візьмуть участь представники 49 держав світу

Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Сінгапуру. Він візьме участь у азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", який відбудеться з 2 по 4 червня.

Зеленський виступатиме на сесії, яка розпочнеться об 11:30 ранку за місцевим часом у неділю, 2 червня, повідомили організатори форуму.

За даними організаторів, у форумі, що триватиме 2-4 червня, візьмуть участь понад 600 осіб 49 держав світу.

Зазначимо, що з 2022 року на зустрічах із безпеки у Сінгапурі не було російської делегації.

Європейські лідери переконуватимуть азійські країни надати більше допомоги для України

Серед учасників — представники США, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомств, військові, дипломати, виробники зброї та аналітики з питань безпеки.

Особливістю цьогорічного форуму став високий рівень європейської делегації, у складі якої — прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, а також міністри оборони Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Швеції.

Вважається, що мета їхньої участі у форумі — переконати більше азійських країн надати допомогу Україні в захисті від російської агресії.

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