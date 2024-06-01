Зеленський прибув до Сінгапуру — яка ціль візиту

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", який пройде у Снігапурі.
В азійському безпековому форумі візьмуть участь представники 49 держав світу
Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Сінгапуру. Він візьме участь у азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", який відбудеться з 2 по 4 червня.
Зеленський виступатиме на сесії, яка розпочнеться об 11:30 ранку за місцевим часом у неділю, 2 червня, повідомили організатори форуму.
За даними організаторів, у форумі, що триватиме 2-4 червня, візьмуть участь понад 600 осіб 49 держав світу.
Зазначимо, що з 2022 року на зустрічах із безпеки у Сінгапурі не було російської делегації.
Європейські лідери переконуватимуть азійські країни надати більше допомоги для України
Серед учасників — представники США, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомств, військові, дипломати, виробники зброї та аналітики з питань безпеки.
Особливістю цьогорічного форуму став високий рівень європейської делегації, у складі якої — прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, а також міністри оборони Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Швеції.
Вважається, що мета їхньої участі у форумі — переконати більше азійських країн надати допомогу Україні в захисті від російської агресії.
США дозволили Україні бити по РФ американською зброєю — Зеленський
США передали сигнал Україні щодо дозволу бити по території Росії американською зброєю. Повідомлення передали через військових.
Він заявив, що рішення США щодо використання наданої зброї — це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-