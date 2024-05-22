За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, рішення щодо передачі Україні ЗРК Patriot має бути схвалене Вищою радою нацоборони країни.
Що відомо про готовність Румунії передати Україні ЗРК Patriot
Йоганніс зазначив, що не хоче обговорювати питання передачі Україні ЗРК Patriot у публічному просторі.
За його словами, питання має вирішуватись військовими та Вищою радою нацбезпеки.
Йоганніс також заявив, що передання Patriot — це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем.
Він також зазначив, що навіть якщо Румунія поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше.
Скільки сучасних західних військових літаків потрібно Україні для оновлення Повітряних сил
За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша в ефірі телеканалу “Прямий”, Україні потрібно щонайменше 150 сучасних західних літаків різного типу для оновлення авіаційного парку.
При цьому він підкреслив, що отримання Україною хоча б одного двох сучасних західних винищувачів вже було б серйозним оновленням авіаційного парку Повітряних сил.
Водночас, підкреслив Євлаш, Україна прагне до повного переозброєння авіапарку, але наскільки швидко це відбудеться, залежатиме від міжнародних партнерів.
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