Румунія назвала умову передачі Україні ППО Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації

Румунія назвала умову передачі Україні ППО Patriot

Клаус Йоганніс
Джерело:  Digi24

За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, рішення щодо передачі Україні ЗРК Patriot має бути схвалене Вищою радою нацоборони країни. 

Що відомо про готовність Румунії передати Україні ЗРК Patriot

Йоганніс зазначив, що не хоче обговорювати питання передачі Україні ЗРК Patriot у публічному просторі.

За його словами, питання має вирішуватись військовими та Вищою радою нацбезпеки.

Йоганніс також заявив, що передання Patriot — це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем.

Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної та протиповітряної оборони, — підкреслив президент.

Він також зазначив, що навіть якщо Румунія поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше.

Інакше нічого не буде зроблено, — попередив Йоганніс.

Скільки сучасних західних військових літаків потрібно Україні для оновлення Повітряних сил

За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша в ефірі телеканалу “Прямий”, Україні потрібно щонайменше 150 сучасних західних літаків різного типу для оновлення авіаційного парку.

Включаючи і транспортну авіацію, яка могла б виконувати різні завдання. Це в тому числі патрулювання українського неба. Літаки, які б могли здолати малорозмірні цілі, застосовуватися як системи протиповітряної оборони. І в тому числі як стримуючий фактор: відлякувати російську авіацію, яка зараз тероризує прикордонні, прифронтові території та наносить удари КАБами, — пояснив Євлаш.

При цьому він підкреслив, що отримання Україною хоча б одного двох сучасних західних винищувачів вже було б серйозним оновленням авіаційного парку Повітряних сил.

Водночас, підкреслив Євлаш, Україна прагне до повного переозброєння авіапарку, але наскільки швидко це відбудеться, залежатиме від міжнародних партнерів. 

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