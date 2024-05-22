Що відомо про готовність Румунії передати Україні ЗРК Patriot

Йоганніс зазначив, що не хоче обговорювати питання передачі Україні ЗРК Patriot у публічному просторі.

За його словами, питання має вирішуватись військовими та Вищою радою нацбезпеки.

Йоганніс також заявив, що передання Patriot — це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем.

Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної та протиповітряної оборони, — підкреслив президент. Поширити

Він також зазначив, що навіть якщо Румунія поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше.

Інакше нічого не буде зроблено, — попередив Йоганніс. Поширити

Скільки сучасних західних військових літаків потрібно Україні для оновлення Повітряних сил

За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша в ефірі телеканалу “Прямий”, Україні потрібно щонайменше 150 сучасних західних літаків різного типу для оновлення авіаційного парку.

Включаючи і транспортну авіацію, яка могла б виконувати різні завдання. Це в тому числі патрулювання українського неба. Літаки, які б могли здолати малорозмірні цілі, застосовуватися як системи протиповітряної оборони. І в тому числі як стримуючий фактор: відлякувати російську авіацію, яка зараз тероризує прикордонні, прифронтові території та наносить удари КАБами, — пояснив Євлаш. Поширити

При цьому він підкреслив, що отримання Україною хоча б одного двох сучасних західних винищувачів вже було б серйозним оновленням авіаційного парку Повітряних сил.

Водночас, підкреслив Євлаш, Україна прагне до повного переозброєння авіапарку, але наскільки швидко це відбудеться, залежатиме від міжнародних партнерів.