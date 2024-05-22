По словам президента Румынии Клауса Иоганниса, решение о передаче Украине ЗРК Patriot должно быть одобрено Высшим советом нацобороны страны.
Что известно о готовности Румынии передать Украине ЗРК Patriot
Иоганнис отметил, что не хочет обсуждать вопрос передачи Украине ЗРК Patriot в публичном пространстве.
По его словам, вопрос должен решаться военными и Высшим советом нацбезопасности.
Иоганнис также заявил, что передача Patriot — это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем.
Он также отметил, что даже если Румыния уступит что-то, она должна получить что-то другое.
Сколько современных западных военных самолетов нужно Украине для обновления Воздушных сил
По словам представителя командования Воздушных сил Ильи Евлаша в эфире телеканала "Прямой", Украине нужно не менее 150 современных западных самолетов разного типа для обновления авиационного парка.
При этом он подчеркнул, что получение Украиной хотя бы одного из двух современных западных истребителей уже было бы серьезным обновлением авиационного парка Воздушных сил.
В то же время, подчеркнул Евлаш, Украина стремится к полному перевооружению авиапарка, но как быстро это произойдет, будет зависеть от международных партнеров.
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