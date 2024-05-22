По словам президента Румынии Клауса Иоганниса, решение о передаче Украине ЗРК Patriot должно быть одобрено Высшим советом нацобороны страны.

Что известно о готовности Румынии передать Украине ЗРК Patriot

Иоганнис отметил, что не хочет обсуждать вопрос передачи Украине ЗРК Patriot в публичном пространстве.

По его словам, вопрос должен решаться военными и Высшим советом нацбезопасности.

Иоганнис также заявил, что передача Patriot — это непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем.

Не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны, подчеркнул президент. Поделиться

Он также отметил, что даже если Румыния уступит что-то, она должна получить что-то другое.

Иначе ничего не будет сделано, — предупредил Иоганнис. Поделиться

Сколько современных западных военных самолетов нужно Украине для обновления Воздушных сил

По словам представителя командования Воздушных сил Ильи Евлаша в эфире телеканала "Прямой", Украине нужно не менее 150 современных западных самолетов разного типа для обновления авиационного парка.

Включая и транспортную авиацию, которая могла бы выполнять разные задачи. Это, в том числе, патрулирование украинского неба. Самолеты, которые могли бы преодолеть малоразмерные цели, применяться как системы противовоздушной обороны. И в том числе как сдерживающий фактор: отпугнуть российскую авиацию, которая сейчас терроризирует приграничные, прифронтовые территории и наносит удары КАБам, — объяснил Евлаш. Поделиться

При этом он подчеркнул, что получение Украиной хотя бы одного из двух современных западных истребителей уже было бы серьезным обновлением авиационного парка Воздушных сил.

В то же время, подчеркнул Евлаш, Украина стремится к полному перевооружению авиапарка, но как быстро это произойдет, будет зависеть от международных партнеров.