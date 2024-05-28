Нідерланди планують якнайшвидше зібрати систему Patriot для України

Нідерланди разом з іншими країнами-власниками систем протиповітряної оборони Patriot вирішили якнайшвидше зібрати таку установку і подарувати її Україні.

Нідерланди хочуть зібрати та передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі

Нідерланди готові надати основні компоненти та деталі зі своїх запасів для установки Patriot. Європейських союзників просять зробити свій внесок і додати необхідні компоненти зі своїх складів. Переговори вже ведуться.

Ми ведемо переговори з партнерами щодо комплектації системи Patriot, включаючи навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією і консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо надати Україні принаймні одну повністю готову до експлуатації систему у стислі терміни, — заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен. Поширити

В уряді Нідерландів заявили, що усвідомлюють дефіцитність систем Patriot. Однак там зазначили, що Україна також бореться за Європу і що військова спроможність України, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних нападів.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що промислові постачальники зобовʼязалися прискорити виробництво та доставку запасних компонентів.

Що відомо про Patriot для України

Система Patriot — це зенітно-ракетний комплекс, який відіграє важливу роль у протиповітряній обороні. Вони дуже потрібні Україні, яка перебуває під ракетними обстрілами з боку Росії, тому що можуть збивати балістичні ракети.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Вашингтон приділяє пильну увагу системам Patriot та іншим засобам ППО.

Наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський говорив, що передача Києву десяти ЗРК Patriot кардинально змінила б ситуацію у війні. У квітні він сказав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, аби повністю закрити небо від повітряних атак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною.