У чому полягає проблема розміщення ЗРК Patriot для захисту Харкова

ЗРК Patriot збиває всю, абсолютно всю номенклатуру російських ракет — починаючи від дозвукових крилатих типу Х-101/555 і КРМБ "Калібр" і закінчуючи Х-47М2 "Кинджал" і 3М22 "Циркон". Але Patriot не застосовується проти малогабаритних об'єктів, — пояснює Коваленко. Поширити

За його словами, над Харковом та регіоном постійно літають десятки ворожих розвідувальних дронів типу "Орлан", які збирають інформацію та корегують удари російських окупантів по місту та околицях.

Він зазначив, що останнім часом українські військові майже не збивають ці ворожі дрони через нестачу відповідних комплексів ППО.

Упевнений, у багатьох виникла думка: так ось ЗРК Patriot і буде їх збивати! Ні, не буде. І тут навіть не питання в ціні зенітних керованих ракет (ЗУР) до Patriot і ціні БПЛА Орлан-10, а в тому, що "петріот" його просто не побачить. Тобто, російський розвідувальний БПЛА в нинішніх умовах зможе навести на ціль (на ЗРК Patriot) російський 9М723 ОТРК "Іскандер" або, що ще вірогідніше, десяток баражуючих боєприпасів "Ланцет, — попереджає Коваленко. Поширити

Які умови дозволять розмістити ЗРК Patriot для захисту Харкова

Він зазначив, що аби запобігти втраті ЗРК Patriot, необхідно забезпечити їхній тотальний захист.

У зоні від кордону з РФ до північно-східних кордонів Харкова необхідно створити безпольотну зону для російських розвідувальних БПЛА. Що в цьому питанні може допомогти? Комплекси малого радіусу дії: наприклад, ЗРК Crotal, Stormer, "ОСА", "Стріла-10" та інші, зокрема ЗСУ Gepard. Але все ж ракетні засоби, ЗРК, ефективніші за дальністю і своєчасністю знищення. Але є нюанс. Вищезгадані західні зразки ми отримуємо в недостатній кількості і повільно, а радянські варіанти відчувають дефіцит радянських ракет і поступово переходять (за допомогою модернізації) на західні, — підкреслив Коваленко. Поширити

Аналітик констатував, що говорити про задіяння Patriot для оборони Харкова не варто, поки не буде вирішено проблему з ураженням розвідувальних БпЛА окупаційної армії РФ.