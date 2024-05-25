За словами військового аналітика Олександра Коваленка, у разі появи поблизу Харкова комплексів ЗРК Patriot вони будуть швидко знищені окупаційною армією РФ.
У чому полягає проблема розміщення ЗРК Patriot для захисту Харкова
За його словами, над Харковом та регіоном постійно літають десятки ворожих розвідувальних дронів типу "Орлан", які збирають інформацію та корегують удари російських окупантів по місту та околицях.
Він зазначив, що останнім часом українські військові майже не збивають ці ворожі дрони через нестачу відповідних комплексів ППО.
Які умови дозволять розмістити ЗРК Patriot для захисту Харкова
Він зазначив, що аби запобігти втраті ЗРК Patriot, необхідно забезпечити їхній тотальний захист.
Аналітик констатував, що говорити про задіяння Patriot для оборони Харкова не варто, поки не буде вирішено проблему з ураженням розвідувальних БпЛА окупаційної армії РФ.
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