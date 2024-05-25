По словам военного аналитика Александра Коваленко, в случае появления вблизи Харькова комплексов ЗРК Patriot, они будут быстро уничтожены оккупационной армией РФ.
В чем состоит проблема размещения ЗРК Patriot для защиты Харькова
По его словам, над Харьковом и регионом постоянно летают десятки вражеских разведывательных дронов типа "Орлан", которые собирают информацию и корректируют удары российских оккупантов по городу и окрестностям.
Он отметил, что в последнее время украинские военные почти не сбивают эти вражеские дроны из-за нехватки соответствующих комплексов ПВО.
Какие условия позволят разместить ЗРК Patriot для защиты Харькова
Он отметил, что чтобы предотвратить потерю ЗРК Patriot, необходимо обеспечить их тотальную защиту.
Аналитик констатировал, что говорить о задействовании Patriot для обороны Харькова не стоит, пока не будет решена проблема с поражением разведывательных БПЛА оккупационной армии РФ.
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