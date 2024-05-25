Аналитик предупредил о проблеме размещения ЗРК Patriot для защиты Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитик предупредил о проблеме размещения ЗРК Patriot для защиты Харькова

ЗРК Patriot
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Источник:  OBOZ.UA

По словам военного аналитика Александра Коваленко, в случае появления вблизи Харькова комплексов ЗРК Patriot, они будут быстро уничтожены оккупационной армией РФ.

В чем состоит проблема размещения ЗРК Patriot для защиты Харькова

ЗРК Patriot сбивает всю, абсолютно всю номенклатуру российских ракет — начиная от дозвуковых крылатых типа Х-101/555 и КРМБ "Калибр" и заканчивая Х-47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон". Но Patriot не применяется против малогабаритных объектов, — объясняет Коваленко.

По его словам, над Харьковом и регионом постоянно летают десятки вражеских разведывательных дронов типа "Орлан", которые собирают информацию и корректируют удары российских оккупантов по городу и окрестностям.

Он отметил, что в последнее время украинские военные почти не сбивают эти вражеские дроны из-за нехватки соответствующих комплексов ПВО.

Уверен, у многих возникло мнение: да вот ЗРК Patriot и будет их сбивать! Нет, не будет. И здесь даже не вопрос в цене зенитных управляемых ракет (ЗУР) к Patriot и цене БПЛА Орлан-10, а в том, что петриот его просто не увидит. То есть, российский разведывательный БПЛА в нынешних условиях сможет навести на цель (на ЗРК Patriot) российский 9М723 ОТРК "Искандер" или, что еще более вероятно, десяток баражирующих боеприпасов "Ланцет", — предупреждает Коваленко.

Какие условия позволят разместить ЗРК Patriot для защиты Харькова

Он отметил, что чтобы предотвратить потерю ЗРК Patriot, необходимо обеспечить их тотальную защиту.

В зоне от границы с РФ до северо-восточных границ Харькова необходимо создать бесполетную зону для российских разведывательных БПЛА. Что может помочь в этом вопросе? Комплексы малого радиуса действия: например ЗРК Crotal, Stormer, "ОСА", "Стрела-10" и другие, в частности ВСУ Gepard. Но все же ракетные средства, ЗРК более эффективны по дальности и своевременности уничтожения. Но есть нюанс. Вышеупомянутые западные образцы мы получаем в недостаточном количестве и медленно, а советские варианты испытывают дефицит советских ракет и постепенно переходят (с помощью модернизации) на западные, — подчеркнул Коваленко.

Аналитик констатировал, что говорить о задействовании Patriot для обороны Харькова не стоит, пока не будет решена проблема с поражением разведывательных БПЛА оккупационной армии РФ.

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