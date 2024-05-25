Армия РФ ударила по Харькову и частично разрушила учебное заведение
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по Харькову и частично разрушила учебное заведение

Игорь Терехов
Обстрел Харькова
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В ночь на 25 мая росийские войска еще раз били по Харькову. Из-за российской агрессии повреждено учебное заведение и транспортные средства.

В результате удара армии РФ по Харькову поврежден лицей, атомобили и супермаркет

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате прилетов по Слободскому району повреждено образовательное учреждение, прилегла многоэтажка, а также несколько авто. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Терехов проинформировал, что в результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей.

Позже Игорь Терехов рассказал детали обстрелов.

В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушен основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости

Игорь Трехов

Игорь Трехов

Мэр Харькова

Накануне в результате удара РФ по Харькову погибли 7 человек

23 мая армия РФ ударила 15 ракетами С-300 по Харькову и области. В результате удара погибли уже 7 человек.

Руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов подчеркнул, что удары были по объектам гражданской инфраструктуры.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

В "Укрзализныце" подтвердили попадание по нескольким объектам железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области.

Отмечается, что во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения, обошлось без жертв.

В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что оккупанты ударили и по типографии в Харькове.

По предварительной информации, есть один погибший, пострадали шесть человек.

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