Авиация РФ бомбила Дергачи в Харьковской области. Количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Дергачи в Харьковской области. Количество пострадавших увеличилось

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Дергачи
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Число раненых от удара российских террористов 23 мая по Дергачам на Харьковщине возросло до 13. Четверо из них — госпитализированы.

13 человек пострадали от авиаудара РФ по Дергачам

Авация РФ сбросила два КАБа на Дергачи Харьковской области. Число раненых в результате удара террористов возросло.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачам — 13 раненых. Четыре пострадавших госпитализированы.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко детализировал информацию в городе.

Ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина пенсионного возраста, они были доставлены в больницу. Также госпитализированы две женщины с острой реакцией на стресс, еще девяти людям была оказана помощь на месте.

Кроме домов, повреждения получили хозяйственные сооружения, гражданские автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Россия снова бомбила Харьковщину

Войска РФ днем 23 мая нанесли авиаудары по Харькову и Дергачам, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Оккупант нанес два удара КАБами по Харькову и Дергачам. В Дергачах есть информация об одном раненом. Обзор продолжается.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что количество пострадавших возросло до шести.

Число пострадавших увеличилось до пяти человек. Госпитализированы два человека — мужчина и женщина. Еще у трех женщин острая реакция на стресс.

Позже стало известно о еще одной 54-летней госпитализированной женщине с острой реакцией на стресс.

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