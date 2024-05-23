Авиация РФ бомбила Дергачи в Харьковской области. Количество пострадавших увеличилось

Число раненых от удара российских террористов 23 мая по Дергачам на Харьковщине возросло до 13. Четверо из них — госпитализированы.
13 человек пострадали от авиаудара РФ по Дергачам
Авация РФ сбросила два КАБа на Дергачи Харьковской области. Число раненых в результате удара террористов возросло.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко детализировал информацию в городе.
Кроме домов, повреждения получили хозяйственные сооружения, гражданские автомобили, газопроводы и линии электропередач.
Россия снова бомбила Харьковщину
Войска РФ днем 23 мая нанесли авиаудары по Харькову и Дергачам, есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Оккупант нанес два удара КАБами по Харькову и Дергачам. В Дергачах есть информация об одном раненом. Обзор продолжается.
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что количество пострадавших возросло до шести.
Позже стало известно о еще одной 54-летней госпитализированной женщине с острой реакцией на стресс.
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