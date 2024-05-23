Авіація РФ бомбила Дергачі на Харківщині. Кількість постраждалих збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Дергачі на Харківщині. Кількість постраждалих збільшилася

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Дергачі
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Кількість поранених від удару російських терористів 23 травня по Дергачах на Харківщині зросла до 13. Четверо з них — шпиталізовані.

13 людей постраждало від авіаудару РФ по Дергачах

Авація РФ скинула два КАБи на Дергачі Харківської області. Кількість поранених внаслідок удару терористів зросла.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах — 13 поранених. Чотири постраждалі — госпіталізовані.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Керівник Харківської ОВА

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко деталізував інформацію у місті.

Поранень різного ступеня важкості зазнали чоловік та жінка пенсійного віку, їх було доставлено до лікарні. Також госпіталізовано двох жінок з гострою реакцією на стрес, ще дев’ятьом людям було надано допомогу на місці.

Окрім будинків, пошкоджень зазнали господарчі споруди, цивільні автівки, газогони та лінії електропередач.

Росія знову бомбила Харківщину

Війська РФ удень 23 травня завдали авіаударів по Харкову та Дергачах, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупант завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах. У Дергачах є інформація про одного пораненого. Огляд триває.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.

Кількість постраждалих збільшилась до п'яти осіб. Госпіталізовано двох осіб — чоловіка та жінку. Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес.

Пізніше стало відомо про ще одну 54-річну жінку госпіталізовану з гострою реакцією на стрес.

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