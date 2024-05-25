У ніч на 25 травня російські війська вкотре били по Харкову. Через російську агресію пошкоджено навчальний заклад та транспортні засоби.
В результаті удару армії РФ по Харкову пошкоджено ліцей, атомобілі та супермаркет
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок прильотів по Слобідському району пошкоджений освітній заклад, прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто. Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.
Згодом Терехов проінформував, що внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей.
Пізніше Ігор Терехов розповів деталі обстрілу.
Напередодні в результаті удару РФ по Харкову загинуло 7 осіб
23 травня армія РФ вдарила 15 ракетами С-300 по Харкову та області. В результаті удару загинуло вже 7 осіб.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що удари були по об’єктах цивільної інфраструктури.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.
В “Укрзалізниці” підтвердили влучання по декількох обʼєктах залізничної інфраструктури у Харкові та області.
Зазначається, що під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень, обійшлося без жертв.
В Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що окупанти вдарили й по друкарні у Харкові.
За попередньою інформацією, є один загиблий, постраждали шість осіб.
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