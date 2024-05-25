У ніч на 25 травня російські війська вкотре били по Харкову. Через російську агресію пошкоджено навчальний заклад та транспортні засоби.

В результаті удару армії РФ по Харкову пошкоджено ліцей, атомобілі та супермаркет

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок прильотів по Слобідському району пошкоджений освітній заклад, прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто. Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.

Згодом Терехов проінформував, що внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей.

Пізніше Ігор Терехов розповів деталі обстрілу.

Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу Ігор Трехов Мер Харкова

Напередодні в результаті удару РФ по Харкову загинуло 7 осіб

23 травня армія РФ вдарила 15 ракетами С-300 по Харкову та області. В результаті удару загинуло вже 7 осіб.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що удари були по об’єктах цивільної інфраструктури.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

В “Укрзалізниці” підтвердили влучання по декількох обʼєктах залізничної інфраструктури у Харкові та області.

Зазначається, що під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень, обійшлося без жертв.

В Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що окупанти вдарили й по друкарні у Харкові.

За попередньою інформацією, є один загиблий, постраждали шість осіб.