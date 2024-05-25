Удар РФ по типографии в Харькове. В Vivat назвали имена убитых работников

В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения типография Vivat назвала имена семи сотрудников, убитых Россией во время удара по Харькову.

В результате удара РФ по типографии Vivat погибли 7 человек

Имена погибших обнародовала СЕО издательства Vivat Юлия Орлова.

Сегодня День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Для Factor Group of companies это всегда был большой радостный праздник, но сейчас горе в нашей полиграфической семье. Светлая память нашим коллегам! – написала Юлия Орлова. Поделиться

От ракетного удара РФ погибли:

печатник-теснильник Татьяна Храпина,

машинист приклеивающей машины Роман Строгий,

брошюровщик Светлана Рыженко,

машинист швейных машин и автоматов Ольга Курасова,

машинист швейных машин и автоматов Елена Нинадовская,

машинист комплектующей машины Анна Минаева,

брошюровщик Дмитрий Шило,

Удар РФ по типографии в Харькове на 40% снизил мощность типографий Украины

По словам владельца полиграфического комбината "Фактор-Печать" Сергея Политучего, печатный цех которого разрушила Россия ракетным ударом по Харькову 23 мая, возобновить производство будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества.

Сергей Политучий заявил, что эта атака РФ будет иметь последствия для всей отрасли книгоиздательства в Украине, ведь из-за безопасности и энергетической ситуации в Харькове местные типографии и так работали не в полную и не обеспечивали потребности всех издательств.

Относительно возможности перемещения типографии в более безопасные регионы Украины, Политучий лишил, что этот процесс очень дорог. Кроме того, по его словам, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов отрасли.

Комментируя удар России по Харьковской области, президент Украины подчеркнул, что погибли и ранены люди.

Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и деревни, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.

Он также озвучил, сколько книг было уничтожено в результате ракетного удара 23 мая.