Удар РФ по типографии в Харькове. В Vivat назвали имена убитых работников

В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения типография Vivat назвала имена семи сотрудников, убитых Россией во время удара по Харькову.
В результате удара РФ по типографии Vivat погибли 7 человек
Имена погибших обнародовала СЕО издательства Vivat Юлия Орлова.
От ракетного удара РФ погибли:
печатник-теснильник Татьяна Храпина,
машинист приклеивающей машины Роман Строгий,
брошюровщик Светлана Рыженко,
машинист швейных машин и автоматов Ольга Курасова,
машинист швейных машин и автоматов Елена Нинадовская,
машинист комплектующей машины Анна Минаева,
брошюровщик Дмитрий Шило,
Удар РФ по типографии в Харькове на 40% снизил мощность типографий Украины
По словам владельца полиграфического комбината "Фактор-Печать" Сергея Политучего, печатный цех которого разрушила Россия ракетным ударом по Харькову 23 мая, возобновить производство будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества.
Сергей Политучий заявил, что эта атака РФ будет иметь последствия для всей отрасли книгоиздательства в Украине, ведь из-за безопасности и энергетической ситуации в Харькове местные типографии и так работали не в полную и не обеспечивали потребности всех издательств.
Относительно возможности перемещения типографии в более безопасные регионы Украины, Политучий лишил, что этот процесс очень дорог. Кроме того, по его словам, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов отрасли.
Комментируя удар России по Харьковской области, президент Украины подчеркнул, что погибли и ранены люди.
Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и деревни, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.
Он также озвучил, сколько книг было уничтожено в результате ракетного удара 23 мая.
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