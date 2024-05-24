Удар РФ по типографии в Харькове на 40% снизил мощность книгоиздательства Украины

Владелец полиграфического комбината "Фактор-Друк" Сергей Политучий, печатный цех которого разрушила Россия ракетным ударом по Харькову 23 мая, поделился, что возобновить производство будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества.

Уничтожение РФ типографии в Харькове ударит по всей отрасли книгоиздательства Украины

Владелец полиграфического комбината "Фактор-Друк" Сергей Политучий сообщил, что разрушение российским ударом производства типографии в Харькове повлияет на всю отрасль книгоиздательства.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

По его словам, эта атака РФ будет иметь последствия для всей отрасли книгоиздательства в Украине, ведь из-за безопасности и энергетической ситуации в Харькове местные типографии и так работали не в полную и не обеспечивали потребности всех издательств.

Сложилась ситуация, когда все совокупные мощности типографий Украины уже не могли обеспечить потребность издательств. С разрушением нашей типографии совокупная мощность снизится не менее чем на 30-40%. И таким образом, сам процесс печати книг, включая и учебники, которых мы печатали, пожалуй, до 50% всех учебников, которые печатались в государстве. Как мы будем делать это завтра, я пока не знаю. И я понимаю, что без поддержки и международного сообщества и государства этот вопрос будет решить очень тяжело. Поделиться

Однако возобновление работы типографии даже с помощью может занять немало времени, по меньшей мере, несколько месяцев, считает владелец "Фактор-Друк".

Комментируя возможность перемещения типографии в более безопасные регионы Украины, Политучий объясняет, что этот процесс очень дорог. Кроме того, по его словам, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов отрасли.

Большинство полиграфических мощностей сосредоточены именно в Харькове. Я не знаю наверняка, но если мы говорим о книгопечатании, я думаю, что не менее 85-90% всех книг, которые печатаются в Украине, печатаются в Харькове. [Книги печатаются и] на нашей типографии, а также у наших партнеров, у наших коллег по отрасли. Даже если бы мы с помощью кого переехали во Львов, например, или в Ивано-Франковск, то мы бы столкнулись с проблемой людей. Не все люди захотели бы переехать в эти регионы. Но найти специалистов в этих регионах практически невозможно.

Разрушена типография и сожжено 50 тыс книг — Зеленский

Комментируя вчерашний удар России по Харьковской области, президент Украины подчеркнул, что погибли и ранены люди.

Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и деревни, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также озвучил, сколько книг было уничтожено в результате ракетного удара 23 мая.

Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 тыс книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. Поделиться

Он добавил, что российский террор должен проиграть, и для этого нужно только одно – "решительность мировых лидеров".

23 мая Россия нанесла ракетный удар по Харькову, попав в одну из крупнейших типографий в Европе "Фактор-Друк", где печатаются книги почти всех украинских издательств. В результате этого удара погибли 7 человек, еще 21 человек ранен.

"Фактор-Друк" — типография, которая входит в группу компаний "Фактор". Издательство Vivat и книжные магазины Vivat также входят в холдинг, но типография также производила книги для других издательств. Издательство "Клуб семейного досуга" также подтвердило, что печатает многие свои книги в "Фактор-Друк". На российскую атаку типографии отреагировал посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис. Он сообщил, что украинцы, чтобы поддержать издательство, покупают его книги. Мартин Гаррис также принял участие в импровизированной акции.

Днем 23 мая в Харькове и области прогремела серия взрывов. В результате погибли и пострадали люди. По состоянию на 12:50 известно о шести погибших и 16 раненых. Враг нанес не менее 15 ударов по городу, предварительно, ракетами С-300. Поделиться

Международный фонд "Возрождение" сообщил, что решил предоставить срочный грант из резервных средств типографии издательства Vivat в Харькове.

Зеленский побывал на разрушенной ударом РФ типографии в Харькове

24 мая президент Украины прибыл в Харьков, где провел совещание и посетил уничтоженное российским ракетным ударом ПК "Фактор-Друк".

Вчера в результате российского ракетного удара здесь погибли семь человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще 21 человек получил ранения. Разрушен производственный комплекс, десятки тысяч книг сожжены этим ударом. Много детской литературы, учебных пособий, учебников... Поделиться

Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство ощущало последствия и цену своего зла.