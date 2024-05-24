Удар РФ по типографии в Харькове на 40% снизил мощность книгоиздательства Украины

Владелец полиграфического комбината "Фактор-Друк" Сергей Политучий, печатный цех которого разрушила Россия ракетным ударом по Харькову 23 мая, поделился, что возобновить производство будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества.
Уничтожение РФ типографии в Харькове ударит по всей отрасли книгоиздательства Украины
Владелец полиграфического комбината "Фактор-Друк" Сергей Политучий сообщил, что разрушение российским ударом производства типографии в Харькове повлияет на всю отрасль книгоиздательства.
Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".
По его словам, эта атака РФ будет иметь последствия для всей отрасли книгоиздательства в Украине, ведь из-за безопасности и энергетической ситуации в Харькове местные типографии и так работали не в полную и не обеспечивали потребности всех издательств.
Однако возобновление работы типографии даже с помощью может занять немало времени, по меньшей мере, несколько месяцев, считает владелец "Фактор-Друк".
Комментируя возможность перемещения типографии в более безопасные регионы Украины, Политучий объясняет, что этот процесс очень дорог. Кроме того, по его словам, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов отрасли.
Большинство полиграфических мощностей сосредоточены именно в Харькове. Я не знаю наверняка, но если мы говорим о книгопечатании, я думаю, что не менее 85-90% всех книг, которые печатаются в Украине, печатаются в Харькове. [Книги печатаются и] на нашей типографии, а также у наших партнеров, у наших коллег по отрасли. Даже если бы мы с помощью кого переехали во Львов, например, или в Ивано-Франковск, то мы бы столкнулись с проблемой людей. Не все люди захотели бы переехать в эти регионы. Но найти специалистов в этих регионах практически невозможно.
Разрушена типография и сожжено 50 тыс книг — Зеленский
Комментируя вчерашний удар России по Харьковской области, президент Украины подчеркнул, что погибли и ранены люди.
Он также озвучил, сколько книг было уничтожено в результате ракетного удара 23 мая.
Он добавил, что российский террор должен проиграть, и для этого нужно только одно – "решительность мировых лидеров".
23 мая Россия нанесла ракетный удар по Харькову, попав в одну из крупнейших типографий в Европе "Фактор-Друк", где печатаются книги почти всех украинских издательств. В результате этого удара погибли 7 человек, еще 21 человек ранен.
"Фактор-Друк" — типография, которая входит в группу компаний "Фактор". Издательство Vivat и книжные магазины Vivat также входят в холдинг, но типография также производила книги для других издательств. Издательство "Клуб семейного досуга" также подтвердило, что печатает многие свои книги в "Фактор-Друк". На российскую атаку типографии отреагировал посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис. Он сообщил, что украинцы, чтобы поддержать издательство, покупают его книги. Мартин Гаррис также принял участие в импровизированной акции.
Международный фонд "Возрождение" сообщил, что решил предоставить срочный грант из резервных средств типографии издательства Vivat в Харькове.
Зеленский побывал на разрушенной ударом РФ типографии в Харькове
24 мая президент Украины прибыл в Харьков, где провел совещание и посетил уничтоженное российским ракетным ударом ПК "Фактор-Друк".
Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство ощущало последствия и цену своего зла.
Спасибо всем, кто помогает нашим людям! Спасибо всем, кто защищает Украину!
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