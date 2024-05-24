Удар РФ по друкарні у Харкові на 40% знизив потужність типографій України

Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий, друкарський цех якого зруйнувала Росія ракетним ударом по Харкову 23 травня, поділився, що відновити виробництво буде неможливо без підтримки держави та міжнародної спільноти.

Знищення РФ друкарні у Харкові вдарить по всій галузі книговидавництва України

Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що руйнування російським ударом виробництва друкарні у Харкові вплине на всю галузь книговидавництва

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, ця атака РФ матиме наслідки для всієї галузі книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.

Склалася ситуація, коли всі сукупні потужності друкарень України вже не могли забезпечити потреби видавництв. З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш ніж на 30-40%. І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи й підручники, яких ми друкували, мабуть, до 50% всіх підручників, які друкувалися у державі. Як ми це робитимемо завтра, я наразі не знаю. І я розумію, що без підтримки та міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко. Поширити

Однак відновлення роботи друкарні навіть із допомогою може зайняти чимало часу — щонайменше кілька місяців, вважає власник "Фактор-друк".

Коментуючи можливість переміщення друкарні до більш безпечних регіонів України, Політучий пояснює, що цей процес дуже дорогий. Крім того, за його словами, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів галузі.

Більшість поліграфічних потужностей зосереджені саме у Харкові. Я не знаю напевне, але якщо ми кажемо про книгодрукування, я думаю, що не менше 85-90% всіх книг, які друкуються в Україні, друкуються у Харкові. [Книги друкуються і] на нашій друкарні, а також у наших партнерів, у наших колег по галузі. Навіть якби ми з допомогою когось переїхали до Львова, наприклад, чи до Івано-Франківська, то ми б зіткнулися з проблемою людей. Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо.

Зруйнована друкарня і спалено 50 тис книг — Зеленський

Коментуючи вчорашній удар Росії по Харківській області, президент України наголосив, що загинули й були поранені люди.

Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя. Володимир Зеленський Президент України

Він також озвучив, скільки книжок було знищено внаслідок ракетного удару 23 травня.

Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 тис книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя. Поширити

Він додав, що російський терор має програти, і для цього потрібно лише одне — "рішучість світових лідерів".

23 травня Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк". На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.

Вдень 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Станом на 12:50 відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Ворог завдав щонайменше 15 ударів по місту, попередньо, ракетами С-300. Поширити

Міжнародний фонд "Відродження" повідомив, що вирішив надати терміновий грант з резервних коштів друкарні видавництва Vivat у Харкові.

Зеленський побував на зруйнованій ударом РФ друкарні у Харкові

24 травня президент України прибув до Харкова, де провів нараду і відвідав знищену російським ракетним ударом ПК "Фактор-Друк".

Вчора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників... Поширити

Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла.