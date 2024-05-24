Удар РФ по друкарні у Харкові на 40% знизив потужність типографій України

Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий, друкарський цех якого зруйнувала Росія ракетним ударом по Харкову 23 травня, поділився, що відновити виробництво буде неможливо без підтримки держави та міжнародної спільноти.
Знищення РФ друкарні у Харкові вдарить по всій галузі книговидавництва України
Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що руйнування російським ударом виробництва друкарні у Харкові вплине на всю галузь книговидавництва
Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, ця атака РФ матиме наслідки для всієї галузі книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.
Однак відновлення роботи друкарні навіть із допомогою може зайняти чимало часу — щонайменше кілька місяців, вважає власник "Фактор-друк".
Коментуючи можливість переміщення друкарні до більш безпечних регіонів України, Політучий пояснює, що цей процес дуже дорогий. Крім того, за його словами, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів галузі.
Більшість поліграфічних потужностей зосереджені саме у Харкові. Я не знаю напевне, але якщо ми кажемо про книгодрукування, я думаю, що не менше 85-90% всіх книг, які друкуються в Україні, друкуються у Харкові. [Книги друкуються і] на нашій друкарні, а також у наших партнерів, у наших колег по галузі. Навіть якби ми з допомогою когось переїхали до Львова, наприклад, чи до Івано-Франківська, то ми б зіткнулися з проблемою людей. Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо.
Зруйнована друкарня і спалено 50 тис книг — Зеленський
Коментуючи вчорашній удар Росії по Харківській області, президент України наголосив, що загинули й були поранені люди.
Він також озвучив, скільки книжок було знищено внаслідок ракетного удару 23 травня.
Він додав, що російський терор має програти, і для цього потрібно лише одне — "рішучість світових лідерів".
23 травня Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.
"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк". На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.
Міжнародний фонд "Відродження" повідомив, що вирішив надати терміновий грант з резервних коштів друкарні видавництва Vivat у Харкові.
Зеленський побував на зруйнованій ударом РФ друкарні у Харкові
24 травня президент України прибув до Харкова, де провів нараду і відвідав знищену російським ракетним ударом ПК "Фактор-Друк".
Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла.
Дякую всім, хто допомагає нашим людям! Дякую всім, хто захищає Україну!
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