Удар РФ по друкарні в Харкові. У Vivat назвали імена вбитих працівників

У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження друкарня Vivat назвала імена семи співробітників, вбитих Росією під час удару по Харкову.

В результаті удару РФ по друкарні Vivat загинуло 7 осіб

Імена загиблих оприлюднила СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова.

Сьогодні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе. Світла пам’ять нашим колегам! — написала Юлія Орлова. Поширити

Від ракетного удару РФ загинули:

друкар-теснильник Тетяна Храпіна ,

машиніст приклеювальної машини Роман Строгий,

брошуровальник Світлана Риженко,

машиніст швацьких машин та автоматів Ольга Курасова,

машиніст швацьких машин та автоматів Олена Нінадовська,

машиніст комплектувальної машини Ганна Минаєва,

брошуровальник Дмитро Шило,

Удар РФ по друкарні у Харкові на 40% знизив потужність типографій України

За словами власника поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергія Політучого, друкарський цех якого зруйнувала Росія ракетним ударом по Харкову 23 травня, відновити виробництво буде неможливо без підтримки держави та міжнародної спільноти.

Сергій Політучий заявив, що ця атака РФ матиме наслідки для всієї галузі книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.

Щодо можливості переміщення друкарні до більш безпечних регіонів України, Політучий зайвив, що цей процес дуже дорогий. Крім того, за його словами, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів галузі.

Коментуючи удар Росії по Харківській області, президент України наголосив, що загинули й були поранені люди.

Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

Він також озвучив, скільки книжок було знищено внаслідок ракетного удару 23 травня.